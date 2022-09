Intervención de Silvano en definición de coordinador parlamentario “sería inaceptable”

La posible intervención del exgobernador Silvano Aureoles Conejo en la definición de un nuevo coordinador en el Grupo Parlamentario del PRI del Congreso del estado “sería inaceptable”, esto a juicio de los legisladores Daniela de los Santos y Marco Polo Aguirre Chávez, quienes, abren la posibilidad de salir de la bancada y emigrar a la Representación Parlamentaria.

En rueda de prensa, al ser cuestionados sobre la posible renovación de la coordinación parlamentaria bajo la línea de las dirigencias Nacional o Estatal, ambos legisladores recalcaron que la determinación debe ser tomada por los ocho diputados que integran la fracción y no a través de una imposición.

De manera particular sobre las versiones que corren acerca de que en los acuerdos aliancistas entre PRI y PRD a nivel nacional, Silvano Aureoles estaría presionando para la designación de Andriana Hernández como coordinadora parlamentario tricolor, los priistas manifestaron su rechazo al respecto.

Marco Polo Aguirre, de plano recalcó que en caso de imponerse a Hernández como coordinadora, él se separaría de la bancada del PRI para pasar a formar parte de la Representación Parlamentaria.

Daniela de los Santos recordó a su vez que si la bancada del PRI pierde un diputado y se queda sólo con siete, legalmente ya no tendría la posibilidad de presidir la Junta de Coordinación Política, “y eso en negativo para el partido”.

Ella refirió que aún valora si dejaría la bancada tricolor en caso de una imposición.

“Más allá de un perfil, lo primero es saber si vamos a cambiar a Jesús (Hernández), nunca hemos platicado que vayamos a cambiarlo, así que es irresponsable estando él como coordinador, hablar de un cambio cuando ni siquiera con él se ha platicado”.

Sobre la intervención de Silvano Aureoles en el posible relevo, Marco Polo Aguirre recalcó: “aunque sea nuestro aliado electoral, no puede haber un personaje que no es del partido decidiendo; los priistas tenemos que tomar nuestras decisiones propias, yo por supuesto que no aceptaría cualquier tipo de sugerencia que pueda hacer cualquier gente externa del partido”.