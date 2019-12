Iría PAN con reestructura y no con nueva deuda propuesta por Ejecutivo

Morelia, Michoacán.- El Grupo Parlamentario del PAN no ve con malos ojos la reestructura de la deuda pública por 17.2 mil millones de pesos que propone el Ejecutivo del Estado, no así nuevos empréstitos hasta por 4.09 mil millones de pesos, según lo dieron a conocer este lunes en rueda de prensa.

Javier Estrada Cárdenas, coordinador parlamentario del PAN apuntó esta tarde que no está previsto un bloque de fuerzas políticas en contra de la propuesta de deuda del Ejecutivo, dijo que el PAN tiene su propia agenda y que no está de acuerdo con la deuda.

Acompañado por el dirigente estatal albiazul, Oscar Escobar Ledesma, el líder parlamentario perredista, dejó entrever que el PAN apoyaría la reestructura de la deuda al asegurar que no la ven con malos ojos, pues asegura que este tipo de medidas siempre traen beneficios para el estado.

El que el tema de la deuda y la reestructuración se hayan incorporado en la Ley de Ingresos del Estado que sólo requiere mayoría simple para su aprobación, evitando así la mayoría calificada que la Ley dispone en casos de financiamientos para el estado, fue también cuestionado por el panista.

Por ello consideró que en el dictamen de la Ley de Ingresos existe una contradicción, “por un lado la deuda debería ser un dictamen especial porque requiere de la mayoría calificada y al ir en un dictamen de esta naturaleza (el de la Ley de Ingresos) pues buscan esta argucia legal que no es una buena estrategia ya que están abriendo la puerta a la judicialización de este presupuesto”

-Los diputados del PAN en comisiones unidas hubieran podido aprobar sacar el tema de la reestructura y el financiamiento del dictamen de la Ley de Ingresos, porque la propuesta sí estuvo sobre la mesa, pero no lo hicieron…

“Ellos hablan que no quieren afectar la Ley de Ingresos, ellos mismos son los que nos han informado de la debilidad jurídica que tiene este dictamen y esta falta de un dictamen específico para la deuda y reestructura”.

-¿Entonces tendrían que replantear la Ley de Ingresos?

“Posibilidad jurídicas en el transcurso de la noche va a haber muchas, si el Ejecutivo hace el planteamiento de esa naturaleza debe asumir las consecuencias que ahí puedan suceder, ellos tendrán sus propias asesores, nosotros hacemos nuestra propia tarea”.

