Joe Biden designa a Kamala Harris como su aspirante a vicepresidenta

Ciudad de México.- El candidato presidencial demócrata, Joe Biden designó a Kamala Harris, una mujer afrodescendiente como su compañera de fórmula, quien fungirá como vicepresidenta en caso de que resulte victorioso en noviembre de 2020.

“Tengo el gran honor de anunciar que he elegido a Kamala Harris”, señaló a través de redes sociales.

Cabe señalar que será hasta la próxima semana durante la Convención Nacional Demócrata que ambos aceptarán correr la carrera electoral rumbo a la presidencia para hacer frente a Donald Trump en su búsqueda por la reelección.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020