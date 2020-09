Juan Collado no será vinculado a proceso por defraudación fiscal: Juez

Un juez de Control del Reclusorio Norte, determinó no vincular a proceso al abogado Juan Collado Mocelo, por delito de defraudación fiscal por 36 millones de pesos, así lo informó su abogado Javier López.

Explicó que el juez, Juan Carlos Ramíres Benites de la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo comprobar con información suficiente el presunto daño fiscal causado por la evasión del pago de impuestos en el año 2015.

“Determinaron que no era procedente vincular a proceso, es decir se dictó un auto de no vinculación al considerar que no había los elementos suficientes para determinar que había la omisión de algún impuesto. Presentamos dictámenes periciales y confróntanos las ofrecidas en su momento, desahogadas por la fiscalía / faltó documentación y no se puede determinar sin toda esa documentación una contribución omitida”.