JUCOPO veta dictámenes para sesiones virtuales, serán solo de ornamento

La Junta de Coordinación Política del Congreso, determinó vetar el dictamen elaborado por la Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias, para insertar un acuerdo propio a través del cual las sesiones virtuales que se realicen serán sólo de ornamento, ya que no podrán abordarse más que posicionamientos y puntos de acuerdo.

Cabe apuntar que la Comisión de Régimen Interno integrada por los legisladores Octavio Ocampo Córdova, Alfredo Ramírez Bedolla y Jesús Salas Valencia, elaboraron el dictamen mediante el cual se reforma la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso para dar vida a las sesiones virtuales y que éstas tengan tanta validez como las presenciales.

Sin embargo la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) sin consultar a la Comisión de Régimen, determinó someter a revisión el dictamen por considerar visos de inconstitucionalidad. Finalmente el documento no fue incorporado a la orden del día de la sesión que se realizará mañana martes.

Entrevistado sobre el particular, el presidente de la Comisión de Régimen Interno, Octavio Ocampo aclaró de entrada que la ésta cumplió con la realización del dictamen para poder sesionar de manera virtual, “es una facultad que nos otorga la Ley Orgánica y de Procedimientos a la Comisión, como una atribución especial para velar que las prácticas parlamentarias se conduzcan de la mejor manera.

“Atendiendo a esa facultad es que elaboramos este dictamen después de un amplio debate y análisis porque había diversas propuestas de los diputados integrantes de la Comisión; al final pusimos por encima el interés general del Congreso e hicimos un dictamen pensando en que el trabajo legislativo no siguiera pausado, en que pudiéramos cumplir con algunos temas que por sus propios términos deben irse aprobando, como lo son las cuentas públicas municipales y otros. Así fue como aprobamos el dictamen. “Hoy por la mañana me fue enviado el orden del día de la sesión extraordinaria de mañana y me encuentro con que no se enlistó el dictamen que la Comisión aprobó, y que por el contrario, la JUCOPO determinó tomar un acuerdo para que las sesiones virtuales sean controladas en los puntos a tratar, de manera que sólo sean posicionamientos y puntos de acuerdo”.

Ocampo Córdova se manifestó contra el acuerdo tomado por la JUCOPO porque considera se violenta la Ley Orgánica del Congreso al no enlistar el dictamen elaborado por la Comisión de Régimen Interno, “por supuesto que la Junta de Coordinación está obligada a ir enlistando estos dictámenes, si en el Pleno se decide que el dictamen no pase, si los diputados no están de acuerdo entonces ahí se votará y discutirá, si alguien propone una modificación se puede hacer, pero todo eso en el Pleno.

“Es lamentable que la Junta de Coordinación pretenda controlar las comisiones y el propio Congreso del Estado”.

El legislador adelantó que votará en contra del acuerdo que presentara la JUCOPO porque consideró que éste no resuelve el tema de la parálisis legislativa y sólo será una herramienta para el lucimiento de legisladores en sesiones virtuales, mientras el rezago legislativo seguirá prevaleciendo.

