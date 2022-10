La muerte habría asaltado a Jessica González en el camino de Selva Negra

Hace dos años, la muerte habría asaltado a Jessica González Villaseñor en el camino Selva Negra, en el Fraccionamiento Bosque Monarca. Ahí las cámaras de vigilancia perdieron de vista el auto de Diego U. durante 36 minutos, cuando el feminicidio de la joven profesora fue perpetrado.

Conforme se desarrollan las audiencias del Juicio Oral, dentro de la causa penal 1404/2020, los testimonios arrojan luz sobre el lugar y modo en que Jessica perdió la vida, presuntamente a manos de Diego U. quien, suma ya diez abogados defensores.

Los elementos expuestos hasta el momento, permiten presumir que la joven habría sido asesinada a golpes en el Volkswagen, Polo Gris, de Diego, en el camino Selva Negra, aledaño al fraccionamiento que habitaba Diego, para luego trasladar su cuerpo por el paseo de Las Ranas hasta un predio, tipo cerril con arbustos, en donde fue abandonado.

Este miércoles en los trabajos del Juicio, uno de los testimonios rendidos fue el del perito Bismark J., quien realizó diversas actuaciones en el caso, una de ellas la del levantamiento del cadáver el 25 de septiembre de 2020.

Durante la audiencia se proyectaron imágenes del cuerpo de Jessica, sin embargo, esto se realizó de forma privada apelando al derecho a la dignidad humana. El público presente fue desalojado de la sala, y sólo las partes estuvieron presentes en este ejercicio.

En su exposición, el perito refirió que el lugar en que fueron localizados los restos de la víctima no evidenciaba ser en el que se había suscitado el crimen, “ya que el sitio estaba húmedo, y “el cuerpo estaba limpio, es decir, no tenía lodo, ni manchas de suciedad en la ropa, no llevaba lodo”.

Alrededor de 31 lesiones en el cuerpo de Jessica fueron las que en un primer momento detectó el perito: moretones, lesiones en todo el rostro, equimosis, escoriaciones, herida contusa en la nariz.

“El cuerpo sí evidenciaba huellas de lucha, la forma de muerte fue producida por contusiones de muerte”, refirió el perito quien, en las revisiones que realizó concluyó que previo a su muerte, la víctima se encontraba de frente al victimario, ella estaba acostada al momento de ser golpeada.

En el lugar boscoso, el cadáver fue localizado a cuatro metros de un arroyo, boca arriba, de cúbito horizontal, “estaba semidesnudo, con una blusa jalada hacia arriba, al igual que el sostén, dejando ver los senos, sin ropa íntima, ni pantalón ni zapatos”.

El perito Bismark J., también revisó los videos de seguridad recopilados en el fraccionamiento.

En ellos detectó que el Polo Gris entró al fraccionamiento ese 21 de septiembre a las 16:22 con Diego al volante y otra persona del sexo masculino a su lado; posteriormente a las 16:43 horas se vuelve a ubicar el vehículo manejado por Diego –ya solo- quien porta unos guantes color azul.

A las 17:48 horas vuelve a verse que Polo Gris regresa al Fraccionamiento, con Diego acompañado por una mujer –Jessica-, el cual se dirige hasta el camino denominado Selva Negra, en donde se interna y desaparece por 36 minutos del radar de las cámaras.

A las 18:30 horas el vehículo se ve dirigirse a la desviación del Paseo de las Ranas, en donde cuatro días después fue localizado el cadáver de Jessica.

Otra actuación del perito fue el 26 de febrero de 2021, se trató de una inspección ubicada en un domicilio en la colonia Montañas Monarca, lugar en que habita Hanna –amiga de Diego U.- en donde fue localizada el hacha, que un par de amigos declararon ver en el carro del presunto victimario cuando se deshizo del cuerpo.

En la audiencia, la defensa de Diego no se enfocaría en desestimar los elementos de prueba aprobados por el Perito, sino la capacidad de éste y el conocimiento para emitir los dictámenes que elaboró. Con trabajos Bismark J. haría frente a los cuestionamientos de los abogados defensores.