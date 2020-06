La prolongación de la pandemia es una manifestación de éxito de las medidas de mitigación: López-Gatell

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, indicó que la prolongación de la epidemia es una manifestación de éxito de las medidas de mitigación de los contagios.

“Que se prolongue la epidemia es una manifestación de éxito de las medidas de mitigación, no es que la intención es prolongar la epidemia, no queremos que se prolongue, las medidas que se hacen no son con el objetivo de prolongar la epidemia, son con el objetivo de reducir el número de personas que diariamente presentan la enfermedad”, destacó el subsecretario.