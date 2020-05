La química sexual no es un mito

Saben qué decir, cómo tocarse, tu corazón late al mil, te sientes completamente libre de hacer y decir lo que quieras y tanta locura carnal saca de ti algo así como tu “otro yo”. Cuando todo termina, los dos, sin lugar a duda, saben que lo que les pasó y lo que se dio en esa cama, coche, mesa o en el lugar que sea, no fue cosa común.

Si bien lo sexual es un área que siempre se puede mejorar y explorar sin importar que tanto creamos saber, es definitivo que hay gente con la que esto se da de manera instintiva, se tiene una química natural que sin que entendamos bien a bien a qué se debe, existe.

La química sexual es algo que no se elige o se puede crear, se da o no se da entre dos. Va más allá de la atracción. Y resulta igual de evidente para ambos sin importar qué tantas o qué tan pocas experiencias previas hayan tenido.

La antropóloga Helen Fisher sostiene que esta atracción incontenible está regulada por la testosterona (masculina) y los estrógenos (femeninos), que en cada persona se encuentran en diferentes niveles; así que, cuando dos con niveles altos se encuentran, la tierra tiembla.

La testosterona no se relaciona con los gustos o cosas en común, es algo, digamos, más salvaje. Los psicólogos del Face Research Laboratory de la Universidad de Aberdeen de Reino Unido concluyeron que es genuino el término de química sexual. No obstante, no es hasta intervienen cuestiones como el carácter, personalidad, gustos, etcétera que puede durar toda una vida o sólo 24 horas.