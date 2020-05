Lanzan petición en Change.org para que Monarcas se quede en casa

Morelia, Michoacán.- A través de la plataforma Change.org fue lanzada una convocatoria para que el equipo de Monarcas Morelia continúe en Michoacán y no sea trasladado a Sinaloa.

Los promoventes de esta petición argumentan que durante 39 años los aficionados han acompañado al equipo de Monarcas Morelia, por lo que insistieron en que es injusta su venta, ya que de ninguna manera tomaron en cuenta las voces de los aficionados.

“¡Durante 39 años hemos pagado con tiempo, dinero y esfuerzo! ¡Si bien, no tenemos lo que vale económicamente $$$! Si hemos aportado lo más importante, el corazón y las lágrimas en muchos momentos, que gracias a la afición se logró un Campeonato en el año 2000, si no se lograron más fue producto de la venta de muchos jugadores a precios diferentes a cómo los habían comprado. No es justo! Solicitamos revertir con apoyo y organización”.

Además, consideraron que más de diez mil familias dependen económicamente de la permanencia del equipo en Morelia, por lo que pidieron a Carlos Salinas Pliego, así como a la Federación Mexicana de Futbol que rectifiquen esta venta del equipo.

