Lanzan zanahorias desde helicópteros en Australia para los animales

El gobierno de Nueva Gales del Sur aprobó el lanzamiento de verduras para dar alimentos a las especies que luchan por sobrevivir.

Los incendios forestales en Australia, provocaron la muerte de 1.25 millones de animales hasta el último registro que se tiene.

Por medio de un mensaje en Twitter, el ministro de Nueva Gales del Sur, Matt Kean, detalló que miles de kilogramos de verduras,fueron cargados en varios helicópteros para después repartirlas en las zonas afectadas.

El proyecto lleva el nombre de Operación Wallaby Rock. Horas más tarde en la misma red social se compartió el video de la operación donde se puede ver como miles de zanahorias y patatas caen desde los helicópteros, y los animales se acercan a comerlos.

Thousands of kilograms of carrots and sweet potato are being delivered to endangered Brush-tailed Rock-wallabies in fire affected areas as the NSW Government steps in to help. #9News pic.twitter.com/Vw3SnMUejL

— Nine News Sydney (@9NewsSyd) January 12, 2020