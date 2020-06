Lázaro Cárdenas, donde el Coronavirus incubó en la incredulidad de la gente

Morelia, Michoacán 2 de junio de 2020. – En México, hasta el día 31 de mayo, se tenían registrados 90 mil 664 casos positivos de Covid-19 acumulados, y 9 mil 930 defunciones a causa de este virus sobre el que la ciencia ofrece pocas certezas.

En Michoacán sumaban mil 994 casos confirmados y 172 defunciones; poco más de la mitad de estos contagios tuvieron su origen en el municipio de Lázaro Cárdenas, donde hasta ese mismo día se registraron 68 decesos.

El primer caso de Coronavirus en Michoacán se registró en la ciudad de Lazaro Cardenas el pasado 21 de marzo, desde entonces los contagios han ido en aumento. En solo 72 días se volvió el epicentro de los contagios en el estado con 1 mil 39 casos confirmados.

Lázaro Cárdenas es el cuarto municipio con mayor número de habitantes en Michoacán, hasta el 2015 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) contabilizaba 183 mil 817 personas. La capital del estado tiene 784 mil 776 pobladores, sin contemplar a la población de la zona metropolitana que comparte con Tarímbaro, el municipio dormitorio de quienes se ganan la vida en Morelia.

Resulta extraña la disparidad en el número de contagios de estos dos municipios, pues Morelia casi cuadriplica el número de habitantes del municipio porteño, y hasta el ultimo día de mayo registra 181 contagios y 17 defunciones, ubicando al municipio en el segundo lugar en la tabla de contagios.

Lázaro Cárdenas es una ciudad industrial, y un puerto que sirve de enlace entre el mercado asiático y el estadounidense; es un nodo entre el origen de la pandemia y el país que ostenta hoy el mayor número de contagios.

Revolución 3.0 conversó con un joven habitante del puerto que, a pesar de tener los cuidados preventivos desde un inicio, se contagió de SARS-CoV-2 semanas atrás y desarrolló COVID-19. Ahora, ya recuperado, nos cuenta su experiencia y su perspectiva de lo que sucede en la ciudad donde vive.

El contagio y la enfermedad

Aramís García Álvarez tiene 32 años, es licenciado en Artes Visuales. Además de creador es docente en el programa federal Semilleros Creativos y en un centro cultural de la ciudad de Lázaro Cárdenas, donde vive con su madre y un hermano.

Tiene confusa la fecha exacta en que cayó enfermo, si fue el 1 o 4 de mayo, pero lo que sí tiene claro es que fue un lunes.

Esa tarde del primer lunes de mayo comenzó a sentir fiebre, pero únicamente se acostó a dormir para descansar, quizá así pasaría el malestar. “Al siguiente día amanezco muy débil y con dolor corporal, decidí acudir a un laboratorio clínico para que me hicieran exámenes de dengue, porque eran síntomas muy similares. Salí negativo, y en los estudios salí bien de las plaquetas”, enfatizó.

”Posteriormente solicité apoyo y ayuda de unos amigos doctores para consulta médica; me dicen que estoy bien, que permanezca en casa porque puede ser dengue”.

Los médicos, conocidos de él, le recetaron paracetamol y algunas vitaminas. Una semana completa estuvo aislado en su habitación con fiebre y dolor intenso muscular, sobre todo en la espalda baja.

“El dolor que me pegó sobre todo fue el muscular; como dos días lloré del dolor porque era insoportable. Me dolía la espalda baja porque tengo problemas lumbares, y todas las conexiones nerviosas llegan a la columna. Parece que así ataca el Covid: intensifica las enfermedades de cada persona”.

Además del dolor fueron manifestándose otros síntomas, como manchas rojizas en la piel, dolor de cabeza, ardor y dolor de ojos. Pasada una semana su estado de salud mejoró, asistió de nueva cuenta a realizarse estudios de sangre para ver el estado de sus plaquetas y uno exclusivo de dengue que volvió a salir negativo.

“Los últimos días, antes de realizarme la segunda prueba, mis malestares aumentaron, tenia dificultad para respirar, pero no como he visto a las personas que lo han padecido, tenía dolor pero no me asfixiaba; pensé en la posibilidad de que fuera COVID-19. Se lo comenté a mis amigos médicos, y me dijeron: ¿qué tiene si es Covid?, de todos modos eres joven”.

“Posteriormente asistí a las unidades médicas móviles que enviaron desde Morelia, donde me hicieron la prueba de COVID-19, ahí me metieron unos cotonetes y me rasparon la garganta, para ese entonces ya me sentía mejor, habían pasado dos semanas desde los primeros malestares”, señala.

(Foto3)

“Me hice la prueba un jueves, el siguiente lunes o martes me llamaron para comunicarme que había salido positivo para COVID-19. Ya habían transcurrido 19 días desde los primeros síntomas y me sentía mejor, aunque mantenía algunas molestias. Me pidieron que me quedara en casa, aislado. Al día de hoy (después de un mes) estoy completamente activo y fuerte, realmente no tome un tratamiento para combatir esta enfermedad”, afirma Aramís.

“Cuando ves en redes sociales y en las noticias todos los casos de las personas, realmente les ataca muy feo, veo la dificultad con la que respiran y la desesperación. Uno piensa en si eso me irá a dar a mí o me iré a morir o me pondré grave. Yo no dije nada en esa semana que se manifestó la enfermedad, realmente no lo he compartido mucho con amigos y familiares por el miedo que se ha generado por tanta información, pero sí fue un susto, sobre todo los días que me dolió el pecho por la inflamación que te causa”.

Comenta que intentó aislarse lo más que pudo, sin embargo, tuvo contacto con su madre y hermano. Afirma que ahora su madre está tratándose para prevenir un posible contagio, aunque por el momento no ha presentado malestares. Están a la espera de los resultados de la prueba que se realizó una semana atrás. Su hermano tampoco ha tenido síntomas o molestias, creen que con él todo está bien.

La ciudad y sus habitantes

Aramís asegura que al inicio de la pandemia la gente no era precavida o no le ponía suficiente atención a la enfermedad. “Lázaro es una ciudad industrial, no se pueden cerrar todos los empleos, entonces siguió el contacto, y la aglomeración de personas, ese es unos de los factores por el que el número de enfermos aumentó. Falta información, campañas en algunas zonas, por ejemplo en la zona del rio, una zona de pescaderías y colonias muy pobladas donde no se siguen las normas y las recomendaciones. Seguramente ahí me contagié porque vivimos muy cerca, a dos cuadras”.

“Últimamente han fallecido un buen número de personas, de muchos no sabemos con seguridad si fue por Covid, pero es muy extraño lo continuo que ha sido por aquí en mi colonia (Centro), parecer ser que los malestares que presentaron fueron dificultades respiratorias. Han sido cercanos pero ninguno familiar mío”.

“Muchas de las personas con las que platico no creen en la enfermedad del COVID-19, andan muy confiadas, algunas utilizan cubre bocas pero siguen saliendo a beber, a la playa, llevan a cabo sus actividades normales. Mencionan y comparan que en otras ciudades, como Zihuatanejo, todos andan sin cubre bocas, entonces dicen: ‘¿por qué aquí en Lázaro los vamos a traer?’ También comentan que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha dicho que los cubrebocas no son necesarios, pero tampoco llevan el cuidado de la sana distancia o lavarse las manos o desinfectarlas con gel, creo que todo eso ha llevado al aumento del número de contagios”.

Para Aramís el gobierno municipal ha estado al pendiente y haciendo todo en la medida de sus posibilidades; informar a través de Seguridad Pública, activar programas, repartir despensas y “algunas otras cosas por el estilo”.

Él ha observado que la mayoría de las personas que se han manifestado por la reactivación económica son comerciantes que están en un estado de desesperación, “en un principio se prohibió la asistencia de los comensales a los negocios de la ciudad y de la playa. Se consiguieron algunos acuerdos, como tener comensales con un máximo de tiempo y algunas otras estrategias. Ahora todo es para llevar, las personas no se introducen a los locales, al parecer en junio se reactivarán más negocios y los restaurantes podrán tener asistentes, no estoy seguro”.

El COVID-19 y la nueva normalidad



A pregunta expresa, ¿existe el COVID-19?, Aramís responde: “La verdad no sé ni qué pensar. Sí creo que es una enfermedad que existe, hay que prevenir porque puede atacar dos veces, no es como la varicela que te ataca solo una vez”.

“Desde un inicio seguí las recomendaciones: lavarme las manos, usar gel, llevar cubre bocas, pero un tiempo salí un poco por cuestión de trabajo y por continuar con las actividades. Ahora lo que hago es casi no salir. Todas las instituciones tienen actividades virtuales, he hecho algunas de ellas, hago todo vía correo electrónico, messenger, whatsapp. Y sigo con los cuidados: uso guantes, cargo gel desinfectantes para todos lados, y trato de tener el menor contacto con las personas para evitar el contagio”.

“Por la poca actividad que he llevado he subido de peso un poco porque no dejé de comer ningún día de los que estuve enfermo, precisamente para poder generar anticuerpos. No ando al 100 por ciento de mi capacidad, y creo que si quedan algunas secuelas que irán mejorando.”

Si bien aun no hay fecha para retomar sus actividades laborales, con cierta preocupación afirma: “Va a ser muy difícil regresar a la normalidad. Yo imparto un taller en una colonia a orillas del río Balsas, trabajo con 30 niños que no siguen las recomendaciones, tengo contacto con ellos, tendremos que ver la forma de indicarles o aconsejarles las medidas de prevención. Por el otro lado no dejar de cuidarse, porque hasta que se publique o se realice una vacuna, no tendremos la normalidad de antes”.

“Uno como persona, como individuo, como ser humano está expuesto a todas las enfermedades, esa es una enfermedad con la que tendremos que convivir el resto de la existencia, lo único que puedo decir es que tengan las precauciones, y generar una mayor calidad de vida con los cuidados correspondientes”, concluye Aramís.

Tu opinión es importante:

comentarios