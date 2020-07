Si le piden dirigir nuevamente al PRD, Antonio Soto Sánchez se dice dispuesto

Morelia, Michoacán.- Tras arremeter contra quienes aspiran a dirigir al Partido de la Revolución Democrática en el estado sin tener el perfil, el líder parlamentario perredista en el Congreso, Antonio Soto Sánchez refirió que si se lo piden estaría dispuesto a encabezar una vez más al perredismo estatal.

Además en rueda de prensa refutó lo señalado por el líder estatal del PAN, Oscar Escobar acerca de que no habrá alianza total con el PRD porque no hay pláticas entre dirigentes, y refirió que él ha participado en reuniones en las que ha estado presente el panista.

“Vi la declaración del presidente del PAN que dijo que no iríamos en una alianza genérica que porque no había una plática entre dirigentes, sin embargo la información que yo tengo y les puedo decir es que vamos a ir en la alianza derivado de las pláticas con los dirigentes nacionales; probablemente no sea en todos los lugares, pero de que vamos a ir juntos en la mayoría de los lugares donde hay más electores en Michoacán, es un hecho”.

Aseguró que la alianza entre PRD, PAN y Movimiento Ciudadano por la gubernatura del Estado es un hecho.

Sobre la renovación de la dirigencia estatal y las municipales del PRD para agosto próximo, recalcó que la razón para definir al próximo líder amarillo en el estado no debe ser la del pertenecer al “grupo mayoritario”.

“La suerte del PRD tiene que ver mucho con una correcta decisión en la definición de sus dirigentes, si pones malos dirigentes y no actúan con sensibilidad política y escuchar a todas las partes, tratar una alianza con los otros partidos y amalgamar todos estos ingredientes, no vas a tomar decisiones correctas”.

Mencionó algunos nombres de quienes –dijo- han manifestado su interés por dirigir al PRD, Silvia Estrada Esquivel y Araceli Saucedo Reyes, además del propio Juan Bernardo Corona que busca repetir.

“Desde Nueva Izquierda decimos que hay que buscar perfiles correctos y adecuados para dirigir al partido en la expresión política que sea, si en la mayoritaria no hay los perfiles adecuados olvidémonos de expresiones y corrientes y optemos por quien puedan tener el perfil adecuado”.

El propio Soto no descarta la posibilidad de encabezar por tercera vez a su partido si se lo piden, “yo ya fui dirigente por elección y designación, yo no ando buscando ser dirigente porque ya fui, pero si me dicen que tengo que dirigir el partido lo hago con gusto; no soy un aspirante, simplemente creo tener una opinión de cómo deben hacerse las cosas”.

