Legisladores de Morena acusan manejo político de Estado sobre recursos federales

Morelia, Michoacán.- Legisladores de Morena acusaron un manejo político por parte del Gobierno del Estado sobre los recursos federales que arriban a Michoacán, y advirtieron que se mantendrán vigilantes para que el dinero del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), no los retenga el Estado y lleguen a los municipios.

En rueda de prensa los diputados federales, Iván Pérez Negrón e Irepan Maya, junto con el legislador local Alfredo Ramírez, refirieron que una vez que el Secretario de Finanzas del Estado, Carlos Maldonado aceptó públicamente que ya arribaron a Michoacán los recursos del FEIEF se mantendrán vigilantes para que sean ministrados debidamente a los municipios.

Alfredo Ramírez Bedolla recordó en el caso del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales (FAEISPUM) que éste “ha sido un verdadero dolor de cabeza para los presidentes municipales porque los recursos no llegan, por eso vamos a vigilar que no ocurra lo mismo con el FEIEF”.

De acuerdo con el legislador el problema es que el gobierno estatal hace un manejo político de los recursos públicos, y ejemplificó el asunto con la construcción del distribuidor vial de Mil Cumbres en Morelia, “si ustedes ven los letreros que ya colocaron, observarán que no se informa que esa obra va a tener un costo aproximado de 422 millones de pesos de los que 380 millones son recursos federales. Yo recuerdo hace años cuando se ponía ese tipo de información se reportaba cuál era la inversión federal, estatal y la municipal, ahora no, hay dos o tres letreros que dicen Gobierno del Estado construye, pero no se informa que casi el 90 por ciento es inversión es federal.

”Siempre hay un uso político en el reclamo constante del Gobierno del Estado, hay toda esa intención de tergiversar la información”.

También Iván Pérez Negrón referiría un uso político sobre la información financiera, y que en el caso de Michoacán han sido los alcaldes quienes les han pedido que acompañamiento para tener claridad al respecto.

“El sábado en una reunión de los representantes populares de la Cuarta Transformación en Michoacán, acordamos con un equipo técnico estarle dando seguimiento puntual para ver si efectivamente los recursos del Fondo de Estabilización ya fueron distribuidos conforme a las fórmulas y a lo que establecen las reglas de operación entre los municipios, porque ese día nos encontramos con algunas sorpresas en el sentido de que todavía había municipios a los que no les había llegado el Fondo, Copándaro era uno de ellos”.

