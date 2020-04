Ley de Amnistía dará libertad a mujeres detenidas por aborto

Tras la aprobación del senado de la Ley de Amnistía, mujeres acusadas de aborto, obtendrán su libertad por el trato injusto de parte del sistema judicial.

El lunes 20 de abril el Senado aprobó la Ley de Amnistía que tiene como objetivo otorgar la libertad a personas en condiciones de vulnerabilidad o tratadas injustamente en el sistema de justicia, entre las que se encuentran mujeres acusadas de aborto, homicidio en razón de parentesco o de transportar pequeñas cantidades de drogas.

Se permitirá la excarcelación de personas en reclusión, muchas de ellas pueden ser inocentes y al ser víctimas de faltas al debido proceso están presas, de igual forma pueden ser casos que se considera que paguen su pena en libertad, y a fin de evitar la propagación del COVID-19 en los reclusorios.

A pesar de que el Partido Acción Nacional (PAN) al no estar de acuerdo con el dictamen, buscó evitar la aprobación, los legisladores determinaros que se debe liberar a aquellos que cometieron delitos no graves, que no generaron un daño grave a un bien jurídico tutelado, que no pusieron en peligro insuperable los derechos fundamentales de terceros y quienes cometieran su primer conducta delictiva.

Amnistía a mujeres procesadas por aborto

El artículo 1 del decreto otorga la amnistía a mujeres acusadas en tribunales federales por aborto voluntario en cualquier modalidad, por lo que incluye el homicidio en razón de parentesco, pero siempre que se trate de un aborto espontáneo, un parto prematuro o una emergencia obstétrica en cualquier momento del embarazo.

A marzo de este año, se iniciaron 880 nuevas carpetas de investigación por el delito de aborto en todo el país, según un informe del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

La libertad sólo se otorgará a las mujeres, sus familiares, médicas, médicos, cirujanos, comadronas, parteras, u otro personal autorizado de servicios de salud, que hayan auxiliado en la interrupción del embarazo, siempre que la conducta se haya realizado sin violencia y con el consentimiento de la mujer.

No aplica para hombres que obligaron a una mujer a abortar.

La ley también beneficiará a personas que fueron obligadas a participar en delitos contra la salud por sus condiciones de pobreza o por el crimen organizado y ciudadanos que portaban dosis pequeñas de drogas sin fines comerciales o que hayan sido obligadas por sus parejas.

De igual forma ayudará a indígenas que no recibieron una defensa acorde a su lengua y cultura, a presos por razones políticas y a aquellos que cometieron ilícitos menores sin violencia ni armas.

El dictamen deja en claro que no beneficiará a reincidentes, personas acusadas de homicidio, secuestro, lesiones graves, violencia o utilización de armas de fuego, feminicidas, violadores, tratantes, huachicoleros o delincuentes dedicados al robo de casas habitación, entre otros.

Después de que se publique en el Diario Oficial de la Federación, el Ejecutivo federal deberá integrar una Comisión que coordine las solicitudes de amnistía, las cuales deberán ser resueltas por ese organismo en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la presentación de la misma.

