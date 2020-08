Llama AMLO y Sedena a jueces a que no dejen libre al Marro

Ciudad de México.- El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, hicieron un llamado al poder judicial, específicamente a los jueces que atenderán el asunto del líder delincuencial José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro a que realicen su labor y lo procesen.

En rueda de prensa matutina el mandatario federal señaló que las fuerzas armadas ya hicieron su labor en atrapar al cabecilla del Cártel de Santa Rosa de Lima, arriesgando su vida en el proceso, por lo que dijo, lo menos que espera del poder judicial es que actúen con rectitud y apliquen la ley.

“Todo esto que estamos padeciendo tiene mucho que ver con la impunidad, cómo autoridades de todos los niveles, de los tres niveles se han involucrado en actividades ilícitas, y esa impunidad ha llevado a que no se castigue a los responsables, no hay apego a la ley, se deja en libertad a presuntos delincuentes, tanto por jueces federales, no quiero generalizar, porque hay muy buenos servidores públicos, muy buenos jueves, honestos e íntegros, pero hemos padecido de esa impunidad”, expuso Andrés Manuel.

En este sentido recordó que el Marro tiene un proceso judicial abierto, por lo que dijo, permanecerá atento para que se aplique la ley y se castigue su responsabilidad en los delitos en caso de que resulte culpable.

“A las autoridades de procuración de justicia, a los jueces, que cumplan con la responsabilidad que les toca, en estos momentos. El personal militar con un esfuerzo institucional debe ver reflejado el esfuerzo que harán autoridades y jueces, el resultado de su esfuerzo, de su empeño y riesgo que pusieron en realizar esta operación”.

Por último recordó que actualmente se encuentra detenido en Guanajuato, en donde determinarán su situación legal.

Tu opinión es importante:

comentarios