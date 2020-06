Llama ASF a comparecer a Alfonso Martínez y uno de sus funcionarios por irregularidades durante su gestión

Morelia, Michoacán.- El ex presidente municipal de Morelia y ex panista, Alfonso Martínez Alcázar, junto con su secretario de Obras Públicas del ayuntamiento, fueron llamados a comparecer ante la Auditoría Superior de la Federación, con el motivo de que aclaren presuntas omisiones y malos manejos de fondos de obra durante su administración.

Mediante un apercibimiento publicado en el Periódico Oficial de la Federación del dos de junio de 2020 se les invita a declarar, luego de que se les imputaran diversos malos manejos, los cuáles detallaremos a continuación:

Al ex alcalde Martínez Alcázar se le acusa de presuntamente haber incumplido las disposiciones que rigen los recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva 2015, en lo que corresponde a la erogación de diez millones 373 mil pesos de recurso público a cuatro obras, sin que existiera certeza legal respecto a la propiedad del terreno en el que se realizarían las mismas, es decir, la ASF acusa al Presidente de no corroborar si el terreno era propiedad del Ayuntamiento, el Gobierno de Michoacán o de algún particular.

De acuerdo a lo expuesto por la autoridad, serían las obras con número de contrato SOP/DO/4163-255/ADF/2015, SOP/DO/4164-256/AD-F/2015, SOP/DO/4165-279/AD-F/2015 y SOP/DO/01/ADF/14 las que habrían incurrido en este supuesto.

“Aunado a ello, se detectaron irregularidades en la integración de los análisis de precios unitarios, los catálogos de obra autorizados, los volúmenes de obra (pagados en exceso) y el suministro de un equipo de menor capacidad a las características contratadas en el concepto de obra V-07 “bomba CTX1000 1hp” en la obra con número de contrato SOP/DO/4165-279/ADF/2015; de igual manera, la última obra en cita fue ejecutada durante el ejercicio fiscal 2014 y fue financiada con recursos del Fondo de Infraestructura Deportiva correspondientes al ejercicio fiscal 2015”, acusan al ex alcalde.

Es decir, la última de las obras citadas presuntamente fue financiada con recursos públicos que ya habían sido etiquetados en un ejercicio fiscal posterior para otros efectos, en una especie de “licuadora”.

Además de que se acusa al ex alcalde de no realizar las retenciones de impuestos de estas obras, por un monto de 386 mil 773 pesos.

Presuntamente Alfonso Martínez fue omiso en la reintegración a la Federación de 358 mil 16 pesos, correspondiente al Fondo de Infraestructura Deportiva 2015 número 12979266, de la institución financiera Banbajío, S.A., a nombre del Municipio de Morelia, Michoacán,

En el caso de su secretario de obras públicas, Juan José Tavera Hernández, se le acusa de haber erogado recursos por 17 millones 946 mil 295 pesos, pese a no tener certeza respecto a la propiedad en dónde se ejecutarían las obras con contratos número SOP/DO/4164-256/AD-F/2015, SOP/DO/4165-279/AD-F/2015 y SOP/DO/4163-255/ADF/2015.

Por lo anterior, se les ha citado a ambos a comparecer ante la Auditoría Superior de la Federación el 17 de junio de 2020, a las 11 horas en el caso de Alfonso Martínez y las 13 en el caso de Juan José Tavera Hernández

