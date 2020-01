Llama Defensoría del TJAM A inconformes por impuestos

Morelia, Michoacán, 14 de enero de 2020. La Defensoría Jurídica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Michoacán (TJAM) ofrece asesoría gratuita a las y los contribuyentes inconformes con el cobro excesivo y no justificado de impuestos emitidos por autoridades estatales o municipales; por ejemplo, el predial.

De acuerdo con la coordinadora de la Defensoría Jurídica del Tribunal, Áurea Ireri Cupa Tovar, en 2019 ésta recibió, sólo en los primeros meses del año, “alrededor de 300 casos relacionados con el cobro del Derecho al Alumbrado Público (DAP), del impuesto predial y, en menor medida, por el impuesto que se marca a los lotes rústicos”.

Lo relevante, “es que en más de 90 por ciento de estos casos se resuelve a favor del ciudadano”, añadió la abogada.

Actualmente funcionan cinco Defensorías Jurídicas del TJAM en Morelia y el interior del estado con autonomía técnica, cuyo objeto es asesorar, informar, orientar e incluso representar a quienes requieran y no cuenten con recursos para costear un abogado.

En este caso, “se puede brindar asesoría sin costo y, de existir elementos para presentar alguna acción legal, los defensores están a disposición de los ciudadanos para realizar las acciones correspondientes contra cobros excesivos de impuestos”, comentó.

La coordinadora explicó que, a menudo, la inconformidad de los ciudadanos deriva de las modificaciones que realizan los Municipios “en cuanto al avalúo de los inmuebles, que es proporcional al predial; es decir, si el valor aumenta también lo hace el impuesto, incluso de manera desmedida”.

En cuanto al DAP, que es controvertido pues “se considera que duplica al cobro que ya hace la Comisión Federal de Electricidad”, se trata de un impuesto acumulable con los años, por lo que los cobros también llegan a ser muy altos, indicó.

Ahora bien, “debido a todas las demandas que se les han ganado a través de la Defensoría del Tribunal, algunos Ayuntamientos dejaron de insertar el DAP en el recibo del predial, pero eso no significa que el ciudadano esté exento del pago, y se va actualizando año con año”, advirtió Cupa Tovar.

En estos y otros casos, “la Defensoría Jurídica puede ayudar a los ciudadanos para que eviten tales pagos cuando sean indebidos” por violar las leyes de ingresos estatales o municipales, afirmó.

Actualmente, la Defensoría Jurídica del TJAM tiene sedes en Morelia, Lázaro Cárdenas, Uruapan, Zamora y Zitácuaro. Para información sobre asesoría y acompañamiento, funciona la lada sin costo: 01800 335 8526.

Tu opinión es importante:

comentarios