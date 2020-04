Llega messenger Rooms para realizar videollamadas de hasta 17 personas

Messenger Rooms, son un nuevo producto de la marca Facebook, el cual que buscan facilitar la realización de videollamadas.

En este nuevo servicio se puede crear una sala directamente desde Messenger o Facebook, e invitar a cualquier persona a unirse a la videollamada, incluso si no tiene una cuenta de Facebook.

Messenger Rooms se lanzará en algunos países esta semana y se extenderá al resto del mundo en las próximas semanas, de hecho es posible que algunos usuarios en México puedan tener este servicio.

La marca busca dar competencia a otro tipo de servicios de videoconferencia, como Zoom o Google Meets.

Si tus amigos o comunidades crean salas que están abiertas para ti, las verás en Facebook, donde podrás encontrar qué hacer y personas con quien conversar. Cuando te invitan a una sala, puedes unirte desde tu teléfono o computadora, sin necesidad de descargar otro programa.

Si cuentas con la aplicación Messenger, puedes jugar con filtros de realidad aumentada, como orejas de conejo, y las nuevas funciones impulsadas por inteligencia artificial como fondos envolventes de 360 ​​grados e iluminación ambiental.

Messenger Rooms, busca tener un acceso más rápido y cercano con los usuarios, pues incluso se podrá seguir chateando en una conversación normal de Messenger, mientras se está en videollamada.

Cuando se crea una sala, se puede elegir quiénes pueden descubrirla y unirse a ella. También puedes eliminar a personas de la llamada y cerrar la sala para que no entre nadie más.

Introducing Messenger Rooms, group video links that allow you to drop in and spend quality time with friends, family and people who share your interests. #MessengerRooms

Learn more here: https://t.co/mWBHvtLk4l pic.twitter.com/6gW9LoqpdT

— Messenger (@messenger) April 24, 2020