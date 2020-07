Lluvia de pagos extras a diputados, hasta por “riesgos de trabajo”

Recursos extraordinarios por siete conceptos diferentes al de su sueldo y por los que no reportan pago de impuestos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) son los que han recibido en Michoacán diputados locales.

Lo anterior conforme a los resultados preliminares de la fiscalización del ejercicio presupuestal 2018 del Congreso del Estado, en donde la Auditoría Superior de Michoacán detectó la existencia de irregularidades por 274.7 millones de pesos, cifra cercana a los 288.7 millones de pesos observados también de anomalías por la Auditoría Superior de la Federación.

Cabe recordar que el ejercicio de recursos en el Congreso del Estado durante 2018 fue compartido entre la LXXIII y LXXIV Legislaturas, la primera los ejerció de enero a agosto, y la segunda de septiembre a diciembre.

Varios de los pagos recibidos por los diputados son por conceptos que no se encuentran previstos en las leyes vigentes ni en los tabuladores aprobados, es decir, han sido creados fuera del marco legal dentro del propio Poder Legislativo para inyectar recursos a los diputados y su personal.

Pagos por labores extraordinarias, gastos médicos, ingresos en servicios, ingresos por riesgos de trabajo, nómina sin firmar, y transferencias para servicios generales, subsidios y otras ayudas, son los conceptos por los que los legisladores recibieron en 2018 ingresos extraordinarios más allá de su dieta.

Todos los legisladores sin excepción habrían cobrado esos recursos extras a los que oficialmente ganan por su dieta, lo que además les permitió evadir el pago de impuestos.

La operación de estos recursos la realizó el Congreso dentro del Programa Reformas Legislativas que es el que concentra prácticamente la totalidad del ejercicio.

En 2018 el presupuesto autorizado al Poder Legislativo fue por 984 millones 436 mil 830 pesos, y dentro del programa Reformas Legislativas, se ejerció un monto de 837 millones 779 mil 422 pesos, del que la Auditoría Superior de Michoacán por mandato legislativo entró a la revisión de 567 millones 555 mil 945.50 pesos.

Fue el propio Congreso del Estado el que en junio de 2019 mandató dentro del Plan Anual de Fiscalización 2018, que las finanzas del Poder Legislativo fueran revisadas por la Auditoría Superior de Michoacán, situación inédita en el estado.

La revisión acabó por tocar no sólo los recursos cobrados por los diputados de la pasada legislatura sino también por los actuales, quienes a inicios de la Legislatura dieron luz verde a un acuerdo de austeridad asegurando que no cobrarían dinero extraordinario más allá de su dieta, situación que en los hechos no se cristalizó.

Los actuales diputados locales han recibido recursos más allá de su sueldo por los conceptos de “Ingresos en Servicios” y “Retroactivo de Ingresos en Servicios” pese a que no están contemplados en el tabulador.

En tanto, los diputados de la pasada Legislatura fueron más generosos con sus bolsillos al obtener recursos adicionales por los conceptos de Gastos Médicos, Ingresos en Servicios, Ingresos por Riesgo de Trabajo, y retroactivos por esos tres conceptos.

En la fiscalización hecha por la Auditoría Superior de Michoacán se detectó el concepto “labores extraordinarias” que es inexistente. En total fueron nueve millones 890.5 mil pesos destinados para este rubro, en donde “en algunos casos esta prestación es superior a su sueldo, no contemplado este concepto dentro del Tabulador de Sueldos autorizado para el Congreso del Estado”, lo que contraviene lo dispuesto por los artículos 66, 67 y 68 de la Ley Federal del Trabajo de acuerdo con la Auditoría.

La distribución de esa prestación fue destinada en áreas de la siguiente manera: Secretaría de Finanzas y Administración 4.3 millones; Apoyo a diputados, 3.6 millones; Secretaría de Servicios Parlamentarios, 1.1 millones; Contraloría Interna, 564.8 mil pesos; Acceso a la Información, 54.5 mil pesos; Atención Ciudadana, 21.7 mil pesos; y Comunicación Social, 12 mil pesos.

Otra prestación no prevista dentro del tabulador y que se otorgó de manera irregular fue la de Gastos Médicos, en la que se erogaron dos millones 944 mil 954.64 pesos. El mayor monto fue a parar a los diputados, a quienes se les otorgaron recursos por 2.6 millones de pesos; para personal de la Secretaría de Administración y Finanzas fueron 205.6 mil pesos; y para la Contraloría Interna, 46.9 mil pesos.

Asimismo el órgano fiscalizador detectó que se otorgan prestaciones adicionales al sueldo a diversos trabajadores, en este caso por el concepto “Ingresos en Servicios” por un importe de cinco millones 456 mil 948.55 pesos, no contemplado dentro del Tabulador, sin que se cuente con alguna justificación o lineamiento del motivo por el cual se otorgó, contraviniendo lo dispuesto por los artículos 18 de la Ley de Planeación Hacendaria, Presupuesto, Gasto Público y Contabilidad Gubernamental del Estado y 7, de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos del Estado.

La mayor parte de ese recurso fue a parar a los diputados con un total de cinco millones 19.5 mil pesos, el resto se dividió entre su personal de apoyo, la Secretaría de Administración, y la Contraloría Interna.

La prestación “ingresos por riesgos de trabajo” es otra por la que se cobraba fuera de lo establecido en el tabulador. Ahí se destinaron 8.3 millones de pesos de los que, 7.9 millones fueron a parar a los bolsillos de los diputados.

Además la Auditoría entre sus hallazgos detectó una nómina no firmada por los trabajadores en la que se erogaron siete millones 220.1 mil pesos, de los que 1.1 millones fueron directamente destinados a los diputados, mientras que el resto se dividió de la siguiente manera: Apoyo a diputados (su personal directo), 3.5 millones; Secretaría de Administración, 2.2 millones; Contraloría Interna, 166.5 mil pesos; y Atención Ciudadana, 9.3 mil pesos.

Por si las irregularidades fueran pocas, no se realizó la Retención del Impuesto Sobre la Renta conforme a lo establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente por cinco millones 356 mil 122.27 pesos. El monto mayor de evasión fue de los diputados por cinco millones 19.5 mil pesos; Secretaría de Administración, 219.4 mil pesos; Contraloría Interna, 95.3 mil pesos; y del personal de apoyo a diputados 21.7 mil pesos.

En los resultados preliminares de la fiscalización realizada por la Auditoría, el monto mayor de las irregularidades detectadas es por 215 millones 33 mil 307 pesos de los que no se entregó comprobación alguna y corresponden a la Partida Presupuestaria 41203 de “Transferencias para Gastos de Operación del Poder Legislativo para Servicios Generales”.

Además hay otros 20 millones 510 mil 483 pesos no se entregó ningún tipo de comprobación, éstos dentro de la partida 41204 de “Transferencias para Gastos de Operación del Poder Legislativo para Subsidios y Otras Ayudas”.

Tu opinión es importante:

comentarios