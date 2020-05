López-Gatell desmiente a medios internacionales que aseguraron discrepancia en cifras de Covid-19 reportadas

Medios internacionales entre los que están el New York Times y El País, aseguraron que en México hay más muertes y contagios de coronavirus de las que reportan las autoridades sanitarias.

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, a través de un video en facebook rechazó las afirmaciones de los medios internacionales, The New York Times, El País, Wall Street Journal y el Washington Post, sobre presuntos ocultamientos de las cifras de decesos y casos de Covid-19 en México.

Declaró que la cifra de fallecimientos a causa del coronavirus, al igual que en otras partes del mundo, se puede incrementar cuando se incluye las muertes registradas por dictamen médico y no solamente por las pruebas de laboratorios.

“Las personas que tienen Covid-19 llegan con frecuencia en un estado de gravedad que no permite hacer las pruebas de laboratorio. Hemos explicado que se podrían tomar las muestras correspondientes después de la muerte, pero esto raramente ocurre, entonces tenemos personas que desafortunadamente pierden la vida y han tenido sugerencias clínicas de Covid-19 pero no quedan registradas como Covid-19 porque no tienen demostración por laboratorio”, explicó el funcionario.

Agregó también que estas personas tienden a fallecer rápidamente, aunque es posible realizar las pruebas rara vez ocurre en México y el mundo, por lo que muchos de los que pierden la vida son cremados o inhumados sin un diagnóstico.

“Un comité técnico analiza cuidadosamente el expediente clínico, los antecedentes epidemiológicos, y puede formular una opinión respecto a la probabilidad que la persona, efectivamente, haya muerto por Covid”, aclaró el subsecretario.

Aclaró nuevamente que las cifras que difunde el gobierno federal son elaboradas por las diferentes entidades, por lo mismo mantiene una estrecha colaboración con la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaumm y con cada autoridad sanitaria de los estados de la República.

“Toda la información que registren es parte de la vigilancia epidemiológica nacional”.

Sobre la discrepancia que señala la corresponsalía en México del New York Times, aseguró López-Gatell que en el número de muertes registradas por covid-19 en la Ciudad de México estriba en documentación de los casos de personas que no fallecen con las características clínicas de coronavirus, sin embargo, no han sido confirmadas, faltan decesos que serán diagnosticados por dictaminación.

Según el New York Times las muertes por Covid-19 serían tres veces mayores a las que se registran oficialmente.

El subsecretario indicó que la información que se reporta cada tarde en la conferencia de prensa al provenir de los estados, es imposible de ocultar de manera sistemática.

De igual forma señaló que estas publicaciones aparecen de manera sincrónica al día que, según los modelos matemáticos realizados sobre la pandemia de coronavirus en México, se espera que lleguemos al pico máximo de casos positivos en el Valle de México. Fueron difundidos por “varios protagonistas de las redes sociales”, personas ligadas a administraciones anteriores y a la industria farmacéutica y de los insumos de la industria de salud, además de algunos con aspiraciones políticas.

Mensaje sobre las notas publicadas en torno a las cifras de México por la epidemia de #COVID19.

