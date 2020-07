Los perredistas que ya andan en campaña

Por Juan Espinoza Madrid

A solo un mes de que de inicio de manera formal el proceso electoral, actores políticos de todas las fuerzas, partidos, y hasta independientes, se encuentran en plena campaña para posicionar su imagen, su nombre y su trabajo ante el electorado, en algunos de los casos, violentando la norma electoral, aprovechando el somnoliento actuar del INE y del IEM.

Los que ya andan enteramente movidos por parte del PRD, se encuentran el senador de la República, Antonio García Conejo, así como el actual secretario de Gobierno, Carlos Herrera Tello. Ambos personajes, son los que ya están en campaña abierta ante el electorado.

García Conejo, es un político que ha crecido a la sombra de su medio hermano el gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo. Toño García carece de las habilidades y el tamaño político de su consanguíneo; contrario al Ejecutivo Estatal, el senador hace política de división, dadivas y su crecimiento político está cimentado en las posiciones administrativas que logró obtener del gobierno del estado, es decir, su base social y sus lealtades se sostienen en base a empleos.

El senador, ya fue presidente municipal de Huetamo, municipio en el que no logró dejar huella. También fue diputado local, etapa en la que pasó sin pena ni gloria como legislador; como diputado federal, llamó la atención solamente por el espectáculo que hizo al desnudarse durante una sesión del pleno; ahora como senador de la República, no hay un solo acto legislativo de relevancia o una sola gestión trascendente para Michoacán.

Actualmente, García Conejo a través de su operador principal, Juan Bernardo Corona Martínez, dirigente estatal del PRD, han generado una profunda división entre los perredistas, derivado de la intención de seguir manteniendo el control del PRD y de sus órganos de dirección, ello de cara a las candidaturas, lo que implicaría un futuro atropello para imponerse como candidato a gobernador e imponer a sus ¨leales¨ a candidaturas, lo que terminaría de romper al frágil partido.

Observación 1: Desde la precampaña a senador, García Conejo no logró cumplir compromisos con muchos perredistas, desde la entrega de despensas, material de construcción, semovientes, animales de granja o incluso cargos públicos, lo que le dificultó a la postre la campaña a senador en donde esos perredistas lastimados no le dieron su respaldo, aunado a que la población no vio con bueno ojos su candidatura por la relación familiar con el Ejecutivo.

Carlos Herrera Tello, es un político relativamente nuevo, cuya experiencia política le alcanza para ser en dos ocasiones presidente municipal de Zitácuaro y actualmente secretario de Gobierno, su aprendizaje en la operación política va de nada a más, sin embargo, es un actor solitario, su equipo se limita al municipio que han gobernado, y dentro del PRD no tiene fortaleza, que quizá hacia el futuro sea una ventaja.

Herrera en sus orígenes pasó por el PRI, lo que le ha permitido tener una base social de ese partido en Zitácuaro; su paso al PRD se debe al actual secretario de Finanzas, Carlos Maldonado Mendoza, quien durante más de 10 años ha sido el operador financiero del gobernador, es decir, es una de las personas de mayor confianza de Aureoles Conejo, incluso más que la de su propio medio hermano.

Tello, no sólo cuenta con la posición de la Secretaría de Gobierno, tiene en su poder la Secretaría de Comunicaciones y Obras Pública, y tiene ascendencia sobre la Secretaría de Desarrollo Económico, área que se ha convertido en parte de su plataforma de proyección, además de mantener el control del Ayuntamiento de Zitácuaro.

Una característica de Carlos Herrera, es ser un showman, cualquier escenario lo aprovecha para hacer todo un evento histriónico de campaña, como ha sucedido con los eventos del programa Emprendedor de SEDECO o ahora utilizando la imagen del Atlético Morelia para posicionarse.

Observación 2: Sin que así vaya a ser, Herrera Tello en este momento tiene más posibilidades de ser el candidato por el PRD que el propio Antonio García Conejo, esto, aunque el de Zitácuaro todavía este retirado de alcanzar los primeros lugares en las encuestas de ese partido, además que el de Huetamo ya dejo de crecer y viene a la baja, a lo que hay que sumarle que el desgaste del gobierno le pesa más que a otras opciones.

Observación 3: Alfonso Martínez Alcázar, también ya anda en campaña abierta, trabaja para ser candidato del PAN–PRD, él tiene una base importante en Morelia, eso le permite ser relativamente competitivo, aunque en el interior del estado no tiene trabajo y no es conocido.

Tu opinión es importante:

comentarios