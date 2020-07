“Si mañana no vuelvo, quiero ser la última”, Angie Michelle fue encontrada muerta este viernes en Puebla

Este viernes 18 de marzo, fue encontrado el cuerpo sin vida de la joven Angie Michelle Vera, en San Martín Texmelucan, Puebla, quien el 8 de marzo del 2020 publicó en su cuenta de Facebook consignas repudiando la violencia en contra de las mujeres y los feminicidios sin saber que ella se convertiría en una víctima más.

“Si mañana soy yo, si mañana no vuelvo, destrúyelo todo. Si mañana me toca a mí, quiero ser la última. Estoy harta, Estoy cansada de tener miedo. De vivir con miedo, inicia el texto que compartió y en el cual se destaca que cada día en México se registran hasta 10 feminicidios diarios.

El cuerpo de la joven fue encontrado en San Martín Texmelucan, junto al de otra mujer, aunque las autoridades no han precisado esta información y aún se desconoce la identidad de la segunda víctima.

La publicación que compartió en sus redes el 8 de marzo la realizó para exigir espacios seguros en todo el país para las mujeres, así como el cese de la violencia feminicida.

“Estoy harta de tener que enviar las placas, el color de coche, foto del conductor, mi ubicación en tiempo real por si me llega a pasar algo. De tener miedo de salir de mi casa y no saber si regresaré. Estoy harta de tener que voltear alrededor a cada rato a ver quién está quién viene; harta de tener que andar con cara seria, enojada, ‘segura0’, fuerte por la calle para que nadie me hable. El miedo de caminar por la calle, tener que ir alerta y hacerme mil historias en la cabeza sin saber que me va a pasar”, redactó.