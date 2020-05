Mariachis, bandas y músicos se manifiestan en Palacio de Gobierno; piden apoyos ante contingencia

Morelia, Michoacán.- Mariachis, bandas de vientos y músicos, se manifestaron este lunes en el centro de Morelia para solicitar al Ayuntamiento de Morelia y al gobierno estatal, apoyos económicos o alimentarios ante la contingencia.

Debido al aislamiento social y la suspensión de actividades como medida sanitaria para evitar contagios de Covid-19, los grupos musicales del país y Michoacán han tenido que dejar de brindar sus servicios en restaurantes y eventos privados, por lo que actualmente no están percibiendo ningún ingreso.

Durante la manifestación realizada en la plaza Melchor Ocampo y a las afueras de Palacio de Gobierno, Luis Estrada Pérez, delegado del Sindicato Nacional de Músicos de la República Mexicana, expuso que a pesar de que la ley los reconoce como trabajadores especiales, los restaurantes donde laboran no los consideran así y no les brindan prestaciones, por lo que en medio de esta pandemia se encuentran desprotegidos.

“Los restaurantes, los bares no nos toman como trabajadores, no nos dan nuestros derechos, no tenemos prestaciones. El 90 por ciento de los músicos somos independientes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha volteado a vernos, y somos la clase más desprotegida”, indicó el representante de los manifestantes.

Estrada Pérez señaló que tan solo en Morelia, hay 4 mil 500 músicos adheridos al sindicato que dirige en Morelia y en la entidad, pero en todo Michoacán suman 22 mil afeminados.

“Nuestras familias están sufriendo, porque no estamos llevando el pan de cada día. Nos han regalado despensas pero no es suficiente, lp que pedimos es que nos incluyan en los programas de préstamos de seis mil pesos y nosotros se los vamos pagando poco a poco, pero que nos incluyan, con seis mil pesos ya nos da un poquito para comer”, señaló.

Los grupos musicales señalaron que a pesar de que hay familias que contratan bandas o mariachis para sus eventos cerrados, los adheridos al sindicato se han negado a acudir para cuidar la salud de sus integrantes, no así las agrupaciones independientes que aún prestan sus servicios.

