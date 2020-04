Hay más muertos por covid-19 en Nueva York que en toda Latinoamérica

Estados Unidos es ahora el país más golpeado por la pandemia del covid-19, dejando atrás en contagios y fallecidos a Italia y España. El país norteamericano actualmente cuenta con casi 600 mil casos confirmados del virus, y 23 mil personas han perdido la vida debido al coronavirus.

Por si fuera poco, de las más de 23 mil muertes que registra EUA, más de 10 mil se registraron sólo en el estado de Nueva York, siendo la ciudad homónima la que aportó más de 7 mil difuntos a la cifra.

El gobernador del estado de Nueva York, Andrew Cuomo, asevera que el estado se encuentra en una situación delicada con respecto a la economía y los contagios:

We are in a situation that never has occurred before.

Reopening the economy is a delicate balance.

The objective is to ease isolation & increase economic activity without increasing the infection rate.

We must do it slowly & intelligently & with every precaution.

— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 13, 2020