Más de tres mil aspirantes para órganos desconcentrados del IEM

Morelia, Michoacán.- Más de tres mil de aspirantes para ocupar un cargo dentro de los órganos desconcentrados del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) se han registrado hasta el momento, esto a dos días de que cierre el periodo establecido en la convocatoria.

Para la organización del proceso electoral 2020-2021, el IEM está en proceso de selección de los presidentes, secretarios, consejeros y vocales de los 116 organismos electorales que habrán de operar en cada uno de los distritos y los municipios del estado, con excepción de Cherán en donde la elección es por usos y costumbres.

En total se prevé la contratación de un total de 928 ciudadanos; además se elaborará una lista de reserva que permitirá cubrir los espacios que puedan quedar vacantes a futuro por renuncia o remoción del cargo.

Es el próximo miércoles cuando vence el plazo de registro de aspirantes. Hasta el momento, conforme datos proporcionados por la consejera Viridiana Villaseñor Aguirre, hasta la mañana de este lunes en la plataforma del IEM se tenía el registro de tres mil 521 ciudadanos con intención de solicitud, sin embargo, a éstos no se les toma como definitivos, ya que sólo llenaron el registro pero aún no adjuntan su documentación.

Formalmente las personas que ya concluyeron debidamente su registro, es decir, llenaron el formulario y subieron escaneada la documentación requerida, son mil 22, de las que 573 son mujeres y 449 hombres.

Quienes estén interesados a participar pueden acceder a la plataforma para registrarse a través del portal oficial del IEM http://www.iem.org.mx/.

Una vez que concluya el periodo de registro el próximo miércoles, se procederá a la revisión de los expedientes por parte del Consejo General, para luego elaborar las listas de propuestas a partir de la valoración curricular, mismas que serán susceptibles a participar en la fase de entrevistas. Una vez que el IEM realice la propuesta con el listado de nombres que habrán de integrar los órganos desconcentrados, los partidos políticos podrán realizar las observaciones correspondientes. Finalmente el listado pulido será sometido a votación dentro del Congreso General.

Los requisitos para poder participar son:

-Ser michoacana o michoacano en pleno ejercicio de sus derechos políticos;

-Estar inscrita o inscrito en el Registro de Electores y contar con credencial para votar, domiciliada en el municipio o distrito del comité de que se trate;

-Tener más de veinticinco años al día de su designación;

-Haber residido en el distrito o municipio durante los últimos tres años;

-No desempeñar, ni haber desempeñado en los tres años inmediatos anteriores a la designación, cargo de elección popular, ni cargo directivo nacional, estatal o municipal en algún partido político o agrupación política;

-No desempeñar cargo de dirección en la federación, el Estado o los municipios, salvo los que sean de carácter académico;

-Gozar de buena reputación; y;

-No haber sido condenada o condenado por delito doloso que merezca pena corporal.

-No podrán participar las y los ciudadanos que trabajen en ayuntamientos (de ningún nivel).

