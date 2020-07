Me quitaron la sotana pero no mi proyecto social: Padre Goyo tras su suspensión como sacerdote

Morelia, Michoacán.- El sacerdote Gregorio López Gerónimo, conocido como el “Padre Goyo”, aseguró que tras su suspensión de las actividades religiosas, continuará con su activismo en favor de los grupos más vulnerables de Apatzingán, pues dijo, le quitaron la sotana mas no el proyecto social que lidera.

Luego de ganar notoriedad en el año 2013 al participar en el movimiento de las autodefensas de la región Tierra Caliente, el sacerdote Gregorio López recibió una primer llamada de atención de las autoridades religiosas.

La segunda llamada, vino el pasado lunes, cuando el obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, informó la suspensión indefinida de las actividades religiosas que realizaba Gregorio López, debido a “faltas repetitivas y graves dentro y fuera de la diócesis en la administración de los sacramentos”.

Tras la determinación del jerarca católico, el Padre Goyo, quien hasta hace unos días se desempeñaba como vicario de la Parroquia del Carmen, en la ciudad de Apatzingán, aseguró que la suspensión le cayó “como anillo al dedo”, pues ahora podrá dedicar más tiempo a su labor social.

“Me alejé de las balas, de los conflictos, pero me he dado a la tarea de reclutar a todos los indigentes que andan en la calle, a toda la basura humana que ha dejado el narcotráfico y los cárteles delictivos, como halcones, los que fueron cocineros (fabricantes de droga) y toda esa gente que ya no le sirve hoy y que está tirada en las calles como basura humana”, señaló el Padre Goyo.

Actualmente, el sacerdote que antaño se popularizó internacionalmente por usar chaleco antibala a la hora de oficiar misa, cuenta con un albergue para indigentes y personas de la comunidad LGBT, denominado El Buen Samaritano.

“El Papa (Francisco) está pidiendo ir a la periferia de la Iglesia en busca de los descartados sociales, entonces me vino como anillo al dedo la suspensión porque me quitan la sotana, pero no me quitan el proyecto. Me puedo dedicar más de lleno a un grupo muy golpeado por la iglesia que son los gays, lesbianas y enfermos de VIH/SIDA”, expresó.