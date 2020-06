Mediante un autogolpe de estado Bolsonaro podría imponer una dictadura militar en Brasil: The New York Times

De acuerdo con un reportaje publicado en el dirario The New York Times, el círculo cercano del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, plantea la posibilidad de dar un autogolpe de Estado buscando imponer un régimen militar, con el objetivo de mantener el poder ante la crisis agravada por coronavirus.

En el artículo publicado este viernes señala que Brasil enfrenta su peor crisis en décadas, “el presidente Bolsonaro y sus aliados manejan la posibilidad de una intervención militar para proteger su control sobre el poder”.

El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del actual mandatario brasileño, declaró que una dictadura militar en el país es cuestión de tiempo.

“La opinión ya no gira en torno a si ocurrirá, sino cuándo sucederá”, dijo hace poco Eduardo Bolsonaro, en entrevista con un bloguero.

Cabe destacar que no es la primera vez que el hijo de Bolsonaro advierte la posibilidad de dar un golpe, en octubre pasado, dijo que usarían medidas dictatoriales “si la izquierda se radicaliza”.

Esta declaración provocó que surgieran protestas en el país en contra del gobierno de Bolsonaro.

A pesar de que no se ven claras las posibilidades de que se concrete un golpe militar, The New York Times apunta que es preocupante que el círculo cercano a Bolsonaro constantemente esté amagando con imponer una dictadura.

