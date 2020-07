Médico agredido en Paracho, da su versión: paciente que murió llegó en condiciones pre agónicas y su familia se negaba a hospitalizarlo

Morelia, Michoacán.- El médico Salvador Jasso Hernández, quien fue agredido el pasado lunes por un grupo de comuneros en Paracho, compartió su versión de los hechos y asegura, el paciente al que dio atención médica y por el que lo acusan de haberle inyectado el coronavirus, llegó a su consultorio en grave estado de salud y en condiciones pre agónicas.

A dos días de la agresión que sufrió el médico con 40 años de experiencia en el sector público y privado, Jasso Hernández narró a este medio de comunicación que desde el domingo 12 de julio, familiares del paciente aún con vida, le marcaron para que atendiera al enfermo que presentaba dificultad respiratoria, a lo que el profesionista sugirió que lo trasladaran a un hospital.

En una segunda llamada, la noche del mismo domingo, nuevamente la familia le solicitó a Salvador Jasso que acudiera a la comunidad de Ahuiran para atender al paciente, pero el médico les reitera que no está en labores y se niega a recetar un medicamento vía telefónica.

El día lunes 13 de julio, cuenta Salvador Jasso, regresó a su consultorio a las 12:00 horas; posteriormente, llegó una mujer que acompañaba al paciente y aunque por tercera ocasión el ‘Doctor Jasso’, como es conocido en el municipio, les reiteró que debía ser trasladado a un hospital, los familiares insisten y finalmente el médico accede a realizar la inspección que dejó ver el deteriorado estado de salud.

“Al momento de hacerle la revisión le coloco el oxímetro y el paciente estaba saturando 37 por ciento, con una presión de 90 a 60 y con problema de insuficiencia respiratoria severa; ya iba mal prácticamente con una saturación pre agónica.

Le comento a la señora de la gravedad y le insisto que lo trasladen al Seguro (IMSS) pero comenta que no, que porque les están poniendo una inyección para matarlos, que el gobierno les está pagando por poner una inyección para matarlos”, refiere el médico.

Al ver la negativa de los familiares, el Doctor Jasso volvió a sugerir que el paciente fuera trasladado de urgencia a un hospital, pero a fin de aminorar la complicación de salud, el médico le aplicó, con autorización de su acompañante, una inyección de dexemetazona y posteriormente, se retiraron del consultorio.

Horas después, la muerte del paciente desencadenó la molestia de un grupo de personas de la comunidad de Ahuiran, quienes lo acusaron de haberle inyectado el virus del Covid-19 y se presentaron en su consultorio donde golpearon y retuvieron al hijo del médico, de nombre Salvador Jasso Cendejas, odontólogo que también ejerce en el municipio de Paracho.

Videos difundidos en redes sociales, evidencian la agresión física y la privación de la libertad de la que fue objeto Jasso Cendejas, quien presenta tres fracturas en la nariz y lesiones leves en otras partes del cuerpo.

Ahora, la familia Jasso Cendejas se encuentra fuera del municipio para evitar ser presa de nuevas agresiones y pide que su caso se difunda para que se haga conciencia y se respete al personal médico que actualmente, combaten la pandemia, pues en Paracho, no es la primera agresión que se registra contra un médico.

“No es correcto que como médicos estamos arriesgando a nuestra familia, nuestra salud y todavía sufrimos agresiones, ya no lo digo por mí, lo digo por mis compañeros. Me acabo de enterar que una compañera de Paracho sufrió una agresión hace un mes y no se dio a conocer nada, y más ella como mujer, sufrir agresión prácticamente indefensa”, expresó el médico.

Salvador Jasso Hernández consideró que lo ocurrido, debe ser un punto de partida para que el gobierno estatal y los municipales brinden a los médicos protección para continuar con sus labores al frente de la línea de batalla contra el coronavirus.

Finalmente aclaró que no está molesto con la comunidad de Ahuiran, “porque sé que no fue toda la gente, la gente ahí me estima, me tiene respeto por mi profesión, considero que fue un grupo de familiares del difunto dolidos que en estado de ebriedad, hacemos cosas con violencia”.

El doctor Jasso y su familia refirió que por el momento, no volverán al municipio de Paracho hasta que no haya las condiciones de seguridad para retornar a su vida habitual.

