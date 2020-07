Medio millar de iniciativas, sin dictaminar en comisiones de Congreso local

Morelia, Michoacán.- Más de medio millar de iniciativas se encuentran pendientes de dictaminar en las Comisiones que integran la LXXIV Legislatura del Congreso, en donde la de Justicia es la que mayor rezago presenta con 111 asuntos pendientes de dictaminación.

De acuerdo con reportes de la Secretaría de Servicios Parlamentarios entregados a la fracción parlamentaria de Morena, en esta Legislatura se han presentado 890 iniciativas de las que se han aprobado 359, esto es, el 40.34 por ciento. Sin embargo cabe precisar que de esas 359 iniciativas aprobadas, 226 corresponden a leyes de ingresos presentadas por los ayuntamientos.

Tras la Comisión de Justica que encabeza el diputado Jesús Salas Valencia, el reporte ubica a la de Puntos Constitucionales con 75 asuntos pendientes. Esta Comisión es presidida por el diputado Ángel Custodio Virrueta, quien sustituyó a Erik Juárez Blanquet tras su deceso; en este caso cabe apuntar que esta Comisión es de las más productivas del Congreso, sin embargo los asuntos se acumulan debido a la gran cantidad de iniciativas para reformar la Constitución que presentan los diputados.

Con asuntos acumulados la Comisión de Régimen Interno y Prácticas que preside Octavio Ocampo Córdova, acumula 45.

La Comisión de Salud que preside la diputada Refugio Cabrera, es una de las que más ha quedado a deber en esta Legislatura, con 24 iniciativas acumuladas, prácticamente la totalidad de las que le han sido turnadas.

Luego está con 34 temas sin dictaminar la Comisión de Fortalecimiento Municipal y Límites Territoriales, que encabeza Hugo Anaya Ávila; mientras que la de Gobernación que preside Cristina Portillo Ayala tiene 32.

En la Comisión de Desarrollo Sustentable y Medio Ambiente con Mayela Salas, hay 30 asuntos pendientes; mientras que Teresa Mora Covarrubias en la de Derechos Humanos acumula 20.

La Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana con Fermín Bernabé a la cabeza, ya logró sacar la reforma electoral, pero aún tiene 18 iniciativas pendientes; en tanto la de Hacienda y Deuda Pública que es de las de mayor carga de trabajo en cada Legislatura, tiene sólo 16 pendientes, dicha Comisión es encabezada por Arturo Hernández Vázquez.

Con Norberto Antonio Martínez Soto como presidente, la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública, también es de las de mayor carga en cada Legislatura, actualmente sólo acumula siete asuntos pendientes.

Existen comisiones a las que no les son turnados tantos asuntos y aún así no dictaminan los que tienen, como es el caso de la Comisión de Jóvenes y Deporte que preside David Cortés Mendoza, con dos asuntos sin dictaminar; o la Comisión de Comisión de Migración con Sergio Báez a la cabeza que también tiene un par de temas sin resolver.

Por lo que toca al resto de las comisiones y los pendientes acumulados, está la Comisión Jurisdiccional con 13; Industria, Comercio y Servicios con 11; Comunicaciones y Transportes, con 11; Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda, diez; Trabajo y Previsión Social, diez; Educación, ocho; Igualdad Sustantiva y de Género, siete; Comisión de Cultura y Artes, seis; Seguridad Pública y Protección Civil, cuatro; Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán, tres; Desarrollo Rural, tres; y Desarrollo Social, tres.

La Comisión de Turismo que preside Araceli Saucedo Reyes, no registra rezago alguno, pues no tiene iniciativas pendientes de dictaminar.

En el caso de las comisiones de Pueblos Indígenas con Omar Carreón a la cabeza, y Ciencia, Tecnología e Innovación que preside Laura Granados Beltrán, tampoco tienen temas pendientes de dictaminación, pero no porque sean muy productivas, sino porque prácticamente no les llegan asuntos. De hecho ambas comisiones se han caracterizado por su improductividad, ya que no generan temas al interior de la Legislatura.

Tu opinión es importante:

comentarios