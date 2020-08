“El Mencho” ofrece ‘nómina’ a la GN para ingresar a Tepalcatepec, Michoacán

Morelia, Michoacán.- A través de redes sociales circula un video en el que, a nombre de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, un grupo armado ofrece dinero a la Guardia Nacional establecida en Tepalcatepec a fin de que faciliten su ingreso a dicho municipio de la Tierra Caliente michoacana.

En la grabación de 45 segundos, se observa a un nutrido grupo de hombres que portan armas de alto poder, vestimenta tipo militar y equipo táctico. Uno de ellos, lanza un mensaje presuntamente dirigido por Oseguera Cervantes, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En él advierte que “su guerra” es en contra de Juan José Farías, “El Abuelo”, y otros personajes allegados a éste, por lo que pide la población que se proteja ante posibles enfrentamientos.

“Le pido a toda la gente inocente que no salga de casa, no queremos afectarlos, ustedes saben bien que a mí me gusta apoyar al pueblo, siempre veo por su bienestar”, refiere el portavoz del comando.

En el mensaje, la agrupación pide a la Guardia Nacional que no “estorbe” cuando sus integrantes acudan a Tepalcatepec para pelear el territorio.

“Sal a pelear hijo de tu puta madre vato corriente no eches a la gente pendeja por delante que no sabe levantar un rifle, y ustedes Guardia Nacional de Tepalcatepec, de la nómina que les da El Abuelo, yo les doy el doble y sin necesidad de mandarlos a pelear como los manda El abuelo, yo lo único que ocupo es que no me estorben cuando vaya a pelear mi gente”, refiere el hombre.

Hace seis días, en Tepalcatepec se registró un enfrentamiento luego de que miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación irrumpieran con disparos de rifles de asalto, entre esos, Barrer calibre .50 y lanzagranadas.

A la confrontación, que se prolongó por horas, se sumaron elementos de la Guardia Nacional y Ejército; el ataque finalizó con el aseguramiento de una camioneta con blindaje y camuflada, similar a las que exhibieron en redes sociales un grupo élite del CJNG.

