“México tiene serios problemas con Coronavirus”: Trump al llegar a 1 millón 161 mil contagios

Ciudad de México.- Al llegar al millón 161 mil contagios de Coronavirus en su territorio, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump acusó a México de estar pasando por graves problemas con el Coronavirus.

A través de redes sociales señaló que, gracias a él, se está controlando el problema del Coronavirus en todo el continente americano, pese a que es precisamente en Estados Unidos en dónde está uno de cada tres contagiados de Coronavirus en el mundo.

A manera de contexto, en México se han detectado 23 mil 471 casos positivos de Coronavirus, es decir el dos por ciento de los contagios que hay en Estados Unidos.

Sin embargo, esta situación no fue impedimento para que, el presidente se lanzara en contra de México, con la esperanza de repuntar en las encuestas que prácticamente auguran su derrota en las urnas este 2020, debido a la crisis imparable de salud en su territorio, así como la tasa de desempleo del 20 por ciento.

Mexico is sadly experiencing very big CoronaVirus problems, and now California, get this, doesn’t want people coming over the Southern Border. A Classic! They are sooo lucky that I am their President. Border is very tight and the Wall is rapidly being built!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 4, 2020