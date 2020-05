En Michoacán, edad mínima para educación será de 45 días de nacido

Morelia, Michoacán.- En Michoacán la edad mínima para acceder a la educación pública será de 45 días, esto porque en la nueva Ley de Educación para el Estado –que se aprobará este viernes- se contempla ya la educación inicial.

Luego de dos días de intensa discusión al interior de las Comisiones de Educación y Gobernación del Congreso local, finalmente fue aprobado por mayoría el dictamen que se someterá a consideración del Pleno en la sesión presencial prevista para mañana.

Los votos a favor del dictamen fueron de los diputados Antonio Madriz, Cristina Portillo, Omar Carreón y Octavio Ocampo, en tanto que las diputadas Brenda Fraga y Teresa Mora lo hicieron en contra. Antonio Soto no votó porque se quedó sin señal durante la reunión virtual de comisiones, mientras que el diputado David Cortés –que ha venido exigiendo a los diputados que se pongan a trabajar- de plano no asistió.

En entrevista, el diputado Octavio Ocampo explicó que lo álgido de la discusión en comisiones giró en torno a la educación inicial y a la obligatoriedad de la educación artística, física y especial en las escuelas.

Por lo que toca a la administración de la educación en Michoacán, apuntó que ésta permanece en manos del Estado, ya que lo firmado con el Gobierno Federal para la federalización de la nómina, es a nivel de acuerdo entre las partes, no un decreto formal que asuma desde la federación la responsabilidad total de la nómina en educación básica.

Sobre la educación inicial apunta que ésta será paulatina, ya que no se cuenta ni con la estructura ni con los recursos para cristalizarla por decreto, no obstante se determinó establecer 45 días de nacido y no tres años de edad para acceder a la educación pública, esto a diferencia de lo que establece Ley General de Educación.

Esta nueva Ley de Educación por aprobarse, homologa la norma estatal con la Ley General aprobada en septiembre pasado por el Congreso Federal. Una vez que sea aprobada este viernes, Michoacán habrá cumplido en tiempo con el plazo legal previsto para la adecuación de la norma.

Tu opinión es importante:

comentarios