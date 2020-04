Michoacán, de los estados con más factores de riesgo por Covid-19

Morelia, Michoacán.- Michoacán se encuentra entre los estados con más factores de riesgo ante la contingencia sanitaria por el Covid-19, al carecer de suficientes camas de hospitalización, contar con bajo gasto federal por persona en salud, y registrar un bajo número de Unidades de Cuidados Intensivos.

Así se evidencia en el diagnóstico “Vulnerabilidades, amenazas y riesgos ante el Covid-19” elaborado por el Centro de Estudios Espinoza Ylesias (CEEY), en donde se realiza un análisis de las capacidades en los estados de la República para hacer frente a la contingencia.

En el caso de Michoacán, éste se encuentra entre los cinco estados con menos Unidades de Cuidados Intensivos y también es uno de los cinco con menor gasto federal en salud per cápita.

Nuestro país cuenta con 451 unidades de cuidados intensivos, de las que Michoacán, Hidalgo, Jalisco, Oaxaca y Nayarit son las que registran menor cantidad por cada millón de habitantes. En tanto los que cuentan con mayor número son Chihuahua, Tamaulipas, Campeche, Colima y la Ciudad de México.

Asimismo Michoacán junto con el Estado de México, Puebla, Chiapas y Veracruz son las entidades con menos gasto federal en salud per cápita, con un rango de 20.7 mil a 22.7 mil pesos por persona. En contrapartida los estados de Baja California Sur, Campeche, Tabasco, Colima y la Ciudad de México, son los que más reciben con un rango que va de 45.5 mil a 301.6 mil por persona.

De cinco factores de vulnerabilidad para hacer frente a la crisis sanitaria por Covid-19, Michoacán aplica con tres: insuficiencia de camas de hospital, de Unidades de Cuidados Intensivos, y de gasto federal en salud por persona.

Los dos factores de vulnerabilidad en los que no aplica Michoacán, son en insuficiencia de personal médico, y en lo relacionado a la población total vulnerable mayor de 60 años.

En el estudio del CEEY se subraya que los factores de riesgo más preocupantes se encuentran en el Estado de México, Veracruz y Chiapas, y en segundo lugar en Jalisco, Michoacán, Oaxaca Puebla y Quintana Roo, “estos estados requieren mayores recursos para prevención de contagios y su eventual atención”.

