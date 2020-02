En Michoacán no descarta PAN para 2021 ni un externo, ni un expanista

La apuesta para que Marko Cortés fuera el primer gobernador panista en Michoacán, descuidó “la caballada” panista para contar con perfiles consolidados que puedan hacer frente a la contienda por la gubernatura, esto ahora que la mira y las tareas de Cortés se enfocan hacia otros horizontes desde la dirigencia nacional.

Por ello en el PAN no se descarta la posibilidad de un candidato externo o incluso de algún expanista para la gubernatura del estado en el 2021.

Así se desprende al entrevistar a Oscar Escobar Ledesma, dirigente estatal panista quien cauto para barajar nombres, reconoce que hay exmiliantes albiazules que le duelen al PAN que no estén.

En su oficina en la sede estatal del partido, enfundado en un saco azul, Escobar Ledesma hace un recuento de partido, refiere que en 2019 terminaron la renovación de todas las estructuras municipales mediante asambleas en donde había condiciones por el número de militantes, y también por designación en donde no había condiciones para una asamblea.

El corte de caja apunta que las estructuras panistas se encuentran conformadas al cien por ciento en cada uno de los municipios dónde tienen Comité Municipal.

“El 2020 para el dirigente estatal del PAN en lo personal es todavía un año más importante que el siguiente, porque ya el 2021 es la consumación del trabajo realizado, hay que concretar las candidaturas y están las negociaciones, los acuerdos del escuchar a todos los liderazgos del partido.

“Este año yo sí lo considero sumamente importante, en principio por el tema de la mujer debido a que la ley ahora mandata una integración paritaria en el Congreso y ayuntamientos. El primer reto es dar justamente las garantías de competencia a nuestras mujeres, de respeto a una equidad verdadera”.

Actualmente el PAN cuenta con 89 Comités Municipales que fueron definidos por elección directa de la militancia, hay once más que fueron por designación, y en los 13 municipios restantes la estructura panista es débil y no tiene mayor presencia.

Sobre las diferencias entre las subcorrientes markistas y otros grupos panistas que permanecen en el partido, Oscar Escobar considera: “en mi experiencia –qué tal vez para muchos no sea mucha-, la democracia en los partidos políticos no quiere decir que todos estemos de acuerdo en todo, que haya siempre decisiones unánimes, que todos pensemos igual, que seamos una misma línea de ideología en un mismo Instituto Político

“Yo soy demócrata y estoy convencido que en el PAN no sólo ahora, antes también, había un fuerte encono de grupos antagónicos de militantes, por ejemplo cuando existían los Calderón y que hoy día ya no están o se encuentran reducidos a casi nada en el panismo.

“Como presidente Estatal escucho a todos y evidentemente respeto las opiniones de todos, tanto así que mi Comité Estatal y mi Consejo Estatal están conformados por formas de ver al PAN diferentes, con perspectivas diferentes; entonces para mí eso no es ningún obstáculo, al contrario enriquece. También debo decir que el PAN es muy disciplinado, es una institución que tiene principios y valores, eso no lo entienden los demás partidos políticos y por eso lo admiran”.

-¿Permanecen agazapados en el PAN los grupos desplazados por el markismo?

“Cuando empecé mi proceso para ser dirigente estatal, hablé con muchos actores políticos, mucha gente cercana en ese momento a los Calderón, al exsenador Salvador Vega, por ejemplo a Macarena (Chávez Flores) o a Rafael Castelazo. También hay que decir que de los jóvenes que estuvieron haciendo fuerte a Luisa María Calderón muchos están ya acá con nosotros, somos contemporáneos y al final le tienen amor a la camiseta”.

-Existe la percepción de que fuera de Marko Cortés el PAN no tiene cuadros consolidados para contender por la gubernatura, ¿está flaca la caballada?, ¿están supeditados esos cuadros a la figura de Marko, o no se han logrado visibilizar?, porque hay gente que evidentemente quiere pero que no se les ve ni el peso ni la fuerza necesaria para una candidatura de ese tamaño…

“Soy muy honesto, con el respeto que me merecen todos los panistas y el equipo al que yo pertenezco, de manera institucional y con mi corazón debo decirte que durante muchos años nos preparamos para que Marko Cortés fuera el candidato a gobernador; en 2012 hubo un primer intento cuando se enfrentó a Luisa María en la interna.

“Desde hacía tiempo nos preparamos para que Marko fuera el candidato, así que los liderazgos emergentes y panistas jóvenes siempre lo vimos como quien iba a ser el primer gobernador panista en Michoacán, sin embargo Marko por su propio talento, por su propia dinámica, por su juventud, hoy está enfrentando la lucha más difícil de su vida desde la dirigencia nacional ahora que ocupa Andrés Manuel la presidencia de la República.

“Ya han alzado la mano algunos diputados, presidentes municipales y liderazgos de nuestro partido, creo que es legítimo y válido que empecemos a renovar también nuestras nuevas generaciones. Reconozco que nos preparamos para que Marko fuera el gobernador y descuidamos tal vez a figuras estatales fuertes; nos concentramos en ganar municipios y distritos donde si tenemos liderazgos de muchísimo peso.

“Ahora estamos creciendo a nivel estatal y ahí es donde tenemos dificultades. Estamos en la búsqueda de quién será, si va a ser un candidato de casa, un ciudadano externo, algún ex militante panista o si iremos en alguna coalición…”

-¿En exmilitantes panistas tienen sus acotaciones?, supongo que no con cualquiera hay posibilidad de reconciliación, ¿en quién estarían pensando?

“Hay varios, por respeto a esas figuras que hemos estado visitando no puedo comentar nombres, pero desde que entré al PAN he ido tras muchos panistas que le dieron muchos años de vida al partido y que por algún motivo se alejaron. Yo estoy en la idea de rescatarlos, México necesita que tengamos una alternativa unida y yo la única alternativa que sinceramente veo para nuestro país y para Michoacán es Acción Nacional.

“Morena es lo mismo que el PRD; son los mismitos que nos han estado gobernando por muchos años los que se cantan como aspirantes a la gubernatura en las encuestas, son puros experredistas”.

-Pero con el PRD no han tenido empacho en ir en alianza, una de ellas en 2018, ¿al PAN le han funcionado esas alianzas?

“Los resultados se ven en los datos fríos, debo reconocer que el resulto fue positivo: de 6 alcaldes panistas que teníamos crecimos a 16, de ningún diputado federal pasamos a uno, de tres diputados locales crecimos a cinco de mayoría. Sí nos funcionó en cuanto a resultado pero no en el procesamiento con los militantes panistas, porque tenemos una ideología de derecha muy conservadora en la que vemos muchos problemas importantes como el aborto de manera muy diferente al PRD”.

-En el ámbito estatal es palpable como se ha deteriorado el ejercicio de la acción política, en parte por el marasmo que implica Morena y su incapacidad para ponerse de acuerdo, pero también en parte por estas nuevas generaciones de políticos en todos los partidos que carecen de oficio, unos y otros son incapaces de dialogar, de cumplir la palabra, los acuerdos, claro ejemplo lo tenemos en el Congreso…

“Espero no estar en esa lista de los que comentas, yo he sido muy respetuoso en el tema de nuestro Grupo Parlamentario, tiene toda la confianza de un servidor nuestro coordinador aunque debo decir que es momento de que como presidente del PAN y como diputado tome cartas en el asunto. Las formas son fondo, la forma de comunicarse, el respeto a la palabra empeñada es fondo. Al Congreso del Estado le ha hecho falta concretar canales de comunicación con respeto”

-¿Los gobiernos federales panistas son factor que se suma o resta al PAN de cara al proceso electoral?

“En el año 2000 se marcó una gran transformación con el PAN cuando derrotamos a esa hegemonía priista que duró casi 70 años, el Gobierno Federal de Vicente Fox brindó las bases para empezar el cambio para nuestra República, pero evidentemente hubo muchos priistas todavía tomando decisiones, pese a ello se avanzó en muchas cosas como el Seguro Popular o el crecimiento económico, el cual también fue superior con Felipe Calderón a lo que ahora vemos con Andrés Manuel López Obrador en su primer año de gobierno”.

-¿Entonces sí son un factor que suma al PAN en estos momentos más que restarle?

“Tendríamos que ver, no todo fue color de rosa, ahí está este señor García Luna que fue del equipo de Felipe Calderón, nunca fue panista pero al final ahí estuvo y con él se mancha el PAN completito aunque Felipe Calderón fue el que lo designó. Este tipo de cosas son las que la nueva generación que yo represento venimos pagando aunque no hayamos sido responsables de ello.

“Los Calderón en Michoacán marcaron un equipo muy claro y relegaron al de Marko Cortés, por eso ahora en Michoacán, este nuevo PAN es totalmente distinto, no tenemos vínculos con los Calderón. Lo bueno de Acción Nacional es que es un partido disciplinado, tanto así que ni siquiera Felipe Calderón se pudo imponer y dejar a su sucesor”.

-Como visualizan el tema de la inseguridad de cara al proceso electoral, ¿es un tema que les preocupa?

“Para mí es el tema que más me preocupa, porque pondremos en riesgo a todos los candidatos que participen, ya de por sí ser candidato será un acto heroico en un año electoral en que Morena se cree todopoderoso, peor aún con los temas de seguridad.

“Hace 10 ó 15 días a mí me bajaron del vehículo con arma en mano en una carretera aquí en Michoacán, una cosa terrible que a nadie se la deseo y de la que no me puedo recuperar porque si es un show muy fuerte; yo no quiero ver que nos persigan candidatos o que nos vayan a matar a alguno como en 2018, en Taretan.

“Aquí tendremos que hacer una gran alianza, un gran pacto con el Gobierno de la República, con el del Estado, para tengamos las condiciones mínimas de seguridad para nuestros candidatos. Me preocupa que el Gobierno de la República no haga nada en contra de la delincuencia y que le dejen tanta carta abierta y que luego, cuando salgamos a un proceso electoral los delincuentes le quieran agradecer el favor al partido del presidente de la República, diciéndole aquí circulan tus candidatos de manera libre porque de manera libre nos has dejado operar”.

-¿Existe algún ex panista que les duela porque ya no está en el partido?

“Yo creo que sí hay varios, hay varios…

-¿Cómo quién?

“Yo citaría a algunos de mi municipio, pero tal vez no son muy conocidos; pero a nivel estado, está por ejemplo el tema de Salvador Vega que tanto le dio al partido, hay algunos otros liderazgos, por ejemplo… híjole prefiero quedarme con los nombres para no generar después otras cuestiones”.

