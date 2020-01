En Michoacán no se respaldara al Insabi hasta ver su operación; Silvano Aureoles

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, reservó la decisión de firmar la aprobación de su estado al Instituto de Salud para el Bienestar Insabi, esto hasta tener mayor claridad y conocer a detalle los alcances del nuevo sistema.

El mandatario afirmó que su administración ha logrado la estabilización del sistema de salud y ubicarlo entre los mejores del país, menciona que incluso por encima de los servicios del gobierno federal.

“A mí me costó mucho trabajo revivir al niño, hermano, no te lo voy a dar para que ahora ustedes lo dejen enfermar de nuevo; entonces. hasta que no haya plena claridad, yo no he dicho que no, pero hasta que haya plena claridad”, señaló el gobernador.