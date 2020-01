En Michoacán, registradas hasta el momento 49 fosas clandestinas

Morelia, Michoacán.- De las tres mil 631 fosas clandestinas detectadas en México entre 2006 a 2019, un total de 49 corresponden a Michoacán, revela la información contenida en el “Informe sobre fosas clandestinas y registro nacional de personas desaparecidas o no localizadas”, presentado este lunes.

El documento elaborado por la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas, se dio a conocer esta mañana en la Ciudad de México, por el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, durante la rueda de prensa –de las llamadas mañaneras- del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Los cinco estados con mayor número de fosas en el periodo de 2006 a 2019 son Tamaulipas con 440; Veracruz, 432; Sinaloa, 345; Guerrero, 331; y Chihuahua, 318. En contrapartida Chiapas, Guanajuato, Oaxaca y Querétaro no tienen registrada ni una fosa clandestina.

Por lo que respecta al tiempo que lleva en funciones la actual administración federal, se reporta que del primero de diciembre de 2018 al 31 de diciembre de 2019, se han detectado un total de 873 fosas clandestinas, de las que se han exhumado un total de mil 124 cuerpos, de los que 395 han sido identificados y 243 se han entregado a sus familias.

En el periodo del gobierno lopezobradorista son cinco estados los que concentran el 60.92 por ciento de las fosas clandestinas encontradas: Sinaloa, Colima, Veracruz, Sonora y Jalisco. Asimismo son esos cinco estados los que abarcan el 73.37 por ciento de los cuerpos exhumados.

Durante la actual administración federal se ha reportado la desaparición de un total de nueve mil 164 casos de personas desaparecidas, de las cuales tres mil 980 han sido localizadas, el nueve por ciento de éstos sin vida.

En el caso de las cinco mil 184 personas que permanecen como desaparecidas o no localizadas, la mayor parte son hombres con un total de tres mil 903, mientras que las mil 277 son mujeres.

Michoacán tiene el reporte de 27 personas desaparecidas en el último año, de las que sólo dos han sido localizadas.

En el último año el estado que mayor número de desaparecidos registra es Jalisco con dos mil 318 casos; le sigue Puebla con 799 casos; Yucatán 440; Guerrero; y Chiapas 105.

Los estados en donde no se registran personas desaparecidas en el último año son: Baja California, Campeche, Coahuila, Durango, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.

