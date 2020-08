Militantes y dirigentes de Morena serán los encargados de dar rumbo al partido: Hirepan Maya

Morelia, Michoacán, 02 de agosto del 2020.- Con la participación de militantes fundadores de Morena en los trabajos de construcción de unidad y de organización del partido, afirmó el diputado federal Hirepan Maya, en el 2021 obtendremos la mayoría de espacios de representación popular en Michoacán para garantizar la consolidación de la 4T.

En reunión con consejeros estatales y militantes de morena procedentes de todas las regiones del estado, Hirepan Maya les invitó a caminar en fraternidad, por la ruta de los acuerdos, para ganar la gubernatura, así como la mayoría de alcaldías y espacios legislativos a nivel local y federal.

“Lo más importante para el Presidente Andrés Manuel López Obrador, y por eso este llamado a la unidad y al compromiso con el trabajo, es obtener el triunfo en todos los distritos federales para revertir el fracaso neoliberal que hundió a nuestro país en la desigualdad. Si no ganamos la mayoría en la Cámara de Diputados, estaríamos condicionando la continuidad de la 4T”, advirtió el diputado federal.

Agregó que se podrían ganar todas las gubernaturas en disputa, pero el esfuerzo no estaría completo si no se obtiene una sólida mayoría en la Cámara de Diputados, con perfiles comprometidos plenamente con la 4T: “de nada habrá servido el trabajo de la militancia si los diputados federales que resulten electos no son verdaderos defensores y representantes del obradorismo”, sentenció.

Hirepan Maya recordó que el triunfo electoral del 2018 fue un logro de toda la militancia, y subrayó que los fundadores del partido no deben ser excluidos de los proyectos para el 2021, porque su capacidad ha sido probada y su lealtad se ha mantenido firme durante años de lucha en apoyo a López Obrador.

La reunión de consejeros y militantes se dió a propósito del sexto aniversario del registro de Morena como partido político. Asistieron también los diputados federales Yolanda Guerrero, Celeste Ascencio y Esteban Barajas, así como el diputado local Alfredo Ramírez Bedolla. Además, liderazgos del partido como Julio Peguero, David Soto, Artemio Ortíz, y Sergio Pimentel.

