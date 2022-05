“Mis funcionarios están golpeados y secuestrados en una comunidad purépecha”; alcalde de Paracho no acudirá a negociar liberación

Paracho, Michoacán.- Eric René Padilla Andrés, presidente municipal de Paracho, denunció que hasta la noche de este lunes, ocho funcionarios de su administración siguen retenidos y golpeados por comuneros de Urapicho, quienes exigen la entrega de 2 millones de pesos extras al recurso que les corresponde anualmente.

Durante la mañana y tarde de hoy, un grupo de habitantes de Urapicho irrumpió de forma violenta en la sede del Ayuntamiento de Paracho, donde agredió a funcionarios municipales a los que después privó de la libertad y los trasladó hacia su comunidad.

También ingresaron a la vivienda del munícipe y de su madre, donde causaron destrozos y se apoderaron de algunas pertenencias, por lo que la familia de Eric René Padilla tuvo que salir de la cabecera municipal para resguardarse.

Ante estos hechos, el alcalde aseguró que ha sido respetuoso y ecuánime con todas las comunidades purépechas, “les he ofrecido el presupuesto directo sin ningún problema, pero ellos no quieren lo que les corresponde, quieren más, el día de hoy así pasó, me piden dos millones de pesos más que definitivamente no los tenemos”, expuso Padilla Andrés en el noticiero “En la Mira”, a través del medio Última Hora

Uruapan.

El presidente de Paracho dijo que no hay condiciones para que él acuda a Urapicho a negociar la liberación de los ocho funcionarios, pues en una visita previa, “literalmente nos iban a matar, nos golpearon, ir es enfrentarte a una asamblea donde se sale de control la gente y no existen garantías”, advirtió.

En la transmisión conducida por el periodista Carlos López, el munícipe adelantó que cederá a la petición de los comuneros, pero también solicitó al estado y federación que a través de las corporaciones de seguridad protejan a los empleados municipales, a la población de Paracho y a su familia, que fue blanco de las agresiones.

“Alguien tiene que ir por los funcionarios a Urapicho, mis funcionarios están golpeados y secuestrados en una comunidad purépecha y no es posible; tengo el respaldo de seis de las de las ocho comunidades que existen en el municipio y quienes están determinantes para participar conmigo e ir por ellos pero no quiero provocar una situación de conflicto entre las comunidades”, expresó.

Eric Padilla dijo que buscará el diálogo con los comuneros de Urapicho y afirmó, que su gobierno trabaja en lograr esquemas para que la ciudadanía esté protegida.