Modelo para recuperación económica conviene a todos; AMLO

Esta mañana en conferencia de prensa matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, reiteró su postura de no solicitar créditos a organismos internacionales para hacer frente a la crisis económica derivada por el Covid-19, al señalar que el endeudamiento solo beneficia a un sector de la población.

“Voy a estar repite y repite cuál es este modelo nuevo porque quiero persuadir a los sectores de más ingresos que es lo que nos conviene a todos, si seguimos de esta manera vamos a lograr la recuperación y a las pruebas me remito, acepto el desafío; porque lo otro era irnos por la fácil y solicitar crédito, endeudar más al país; como no contratamos créditos, no hay endeudamiento, como política; como no hay condonación de impuestos, como no hay rescates, no les gusta, pero para el sector productivo es lo mejor que tengamos finanza públicas sanas y que no nos endeudemos”, mencionó el mandatario.

“Aunque no les guste a los organismo financieros internacionales, a las calificadoras, a los defensores del modelo neoliberal, aunque que digan que estamos asfixiando a la economía nacional, son visiones distintas”.