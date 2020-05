Morelia y el encierro, entre sí y no

Tres días clave durante la emergencia sanitaria en México; 9,10 y 11 de mayo. Autoridades de gobierno y sanitarias parecen preocupados por el festejo del día de la madre, ya que auguran gente, aglomeraciones y casos por todos lados. La fase 3 de la contingencia provocada por el COVID-19 implica un aumento drástico en los contagios y de ahí radica la preocupación.

En Morelia, los días previos al 10 de mayo parecen no tener cuarentena o confinamiento; tráfico en algunas zonas, compras de comida y sobre todo gente en la calle. En el ocaso del día nueve el Centro Histórico luce con poca afluencia, los negocios siguen cerrados y le da un aspecto desértico a algunas calles; las cintas en las bancas de las plazas han sido rotas y una pareja de novios se besan a medio lugar. La lluvia dejó algunos charcos donde el atardecer se refleja y en la zona de los Mariachis llega la primera pareja a pedir una canción ahí, en la calle.

Los mariachis cantan con gusto, será una noche difícil para ellos debido a la contingencia y la prohibición de fiestas y reuniones. Fuera del Centro hay más movimiento, y la gente sobre la avenida Periodismo se junta para esperar el transporte publico mientras cae la tarde. En la zona del Obelisco a Lázaro Cárdenas, la avenida comienza a verse sola, y los semáforos son de uno a 5 vehículos, los puestos de tacos abren sin problema.

Al mediodía del esperado día de la Madre, las cosas no lucen como se esperaban. La puerta principal del Panteón Municipal luce cerrada, por primera vez se bloquearon las visitas al lugar para evitar contagios. La puerta cerrada y algunas tumbas se miran por un agujero en la entrada. Enfrente, los comerciantes de flores comentan que “está bien tranquilo” y un transeúnte bromea con la situación y afirma que hoy sí “Ni un alma, Literal”.

En una carnicería sobre la Avenida Periodismo no interesa la sana distancia y se vende al grupo de personas que ahí acuden, el tráfico es pesado parecido a un día de “normalidad”.

El tianguis dominical de compra-venta de autos luce disminuido de carros y usuarios, pero no es pretexto para “hacerse bola” con los amigos.

Del otro lado de la ciudad, sobre la Avenida Camelinas, los vendedores de flores en los cruceros aún no terminaban su mercancía a las 14:30 horas: “Esto nunca me había pasado, a esta hora ya me había ido” comenta un vendedor. La mayor parte de los restaurantes se encuentra cerrados totalmente y algunos sólo ofrecen comida para llevar.

El panorama vespertino, al menos en el Centro Histórico (lugar que aglomera la mayor cantidad de gente festejando a la madre, en otros años) luce vació. Otra vez se violan las cintas de las bandas y ahora hay durmientes, incluso roncan.

A la sombre de la estatua de Benito Juárez toda la plaza de Armas se mira bañada en sol y nada más. En los Portales se logra mirar de lado a lado son ningún obstáculo como lo son las sillas y mesas de los restaurantes.

Se respira el silencio del escaso tráfico vehicular y un trabajador limpia el corazón de Morelia. Sí, el que está en la Plaza de Armas esquina con Abasolo. Sin duda un 10 de mayo diferente al de siempre.

Lunes 11 de mayo y parece que el caos regresa, aunque sea por momentos. Al salir el sol los trabajadores se trasladan a sus trabajos, un jardinero conduce su triciclo con su esposa arriba de el, van junto hacía el mismo lugar, parece. La zona del Mercado de abastos se congestiona por momentos y el transporte público a veces se llena y otras no.

Al cambiar de zona, por el rumbo de los centros comerciales, La Avenida Camelinas y el Boulevard García de León, la situación es muy distante: la cuarentena se nota, ya que poca gente corre por las áreas verdes y no hay congestionamientos viales; los estacionamientos de los supermercados están vacíos mientras alguno que otro pedalea su bicicleta por ahí. Claro, esto por la mañana, poco a poco empieza el flujo vehicular pero bastante disminuido.

En la zona centro la gente es mucha y la mayoría usa su cubre boca, para un transeúnte, “debería ser actividad esencial ir a formarse al banco”, ya que estos tienen largas filas en las banquetas, donde no se respeta ninguna medida sanitaría.

Un vendedor de Nopales corta su producto, se le nota concentrado en su trabajo mientras una señora espera en la esquina con un tapaboca con un diseño diferente, a ella no le interesa mientras la proteja. Un usuario del transporte, saca la cabeza por la ventana para mirar. “Algún chisme en la calle y muestra su falta de protección básica”. Ahí, sobre la calle Manuel Muñiz un hombre lleva su mandado y una cortina de un negocio le recuerda , mediante un dibujo un sentimiento utópico durante estos tiempo, al menos en la calle.

