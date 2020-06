Morelia está a punto de sacar al tren de la ciudad: Morón

Morelia, Michoacán.- Con la finalidad de agilizar el tráfico vehicular en la ciudad de Morelia, ya se trabaja en sacar al tren de la ciudad, aseveró el edil Raúl Morón Orozco.

En entrevista señaló que la idea es mover el patio de maniobras de Morelia al municipio de Álvaro Obregón, por lo que ya se está en coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como con la empresa Kansas City Southern de México.

Y es que refirió que para poder hacer esto realidad, sólo hace falta un documento, por lo que confió en que antes de que termine el año pueda ser una realidad.

Sin embargo precisó que antes de eso, se verá lo relativo a la construcción del paso elevado, el cuál también es necesario para evitar el congestionamiento vial.

“Si fuera por mi ya lo hubieramos sacado, sin embargo que no esté en mi oficina este asunto no significa que quitaremos el dedo del renglón, pues no lo haremos”.

