Morena dejó consumir tiempos para controversia sobre extinción de Junta de Caminos

El Grupo Parlamentario de Morena dejó consumir los tiempos que tenía para promover una controversia constitucional en contra del decreto administrativo por el que el Ejecutivo del Estado determinó la extinción de la Junta de Caminos del Estado, y mediante argumentos jurídicos erróneos busca justificar tal omisión.

Desde el pasado 25 de diciembre venció el plazo para que los diputados de Morena promovieran dicha controversia, situación que no realizaron. Ahora aseguran que aún están en tiempo para hacerlo, esto con su propia interpretación de la norma y como justificación de la omisión realizada.

Incluso en la sesión del Pleno del Congreso del 27 de diciembre, buscaron que se incluyera una propuesta de acuerdo para promover la Controversia, sin embargo de último momento el asunto fue retirado de la orden del día.

Días después, cuestionada sobre el asunto la coordinadora parlamentaria de Morena, Teresa López Hernández aseguró que el asunto se retiró a petición del PT y PAN, bajo el argumento de no contaminar la aprobación del paquete económico, y que se comprometieron para que a principios de enero se realizara una sesión para abordar el tema.

La concesión de Morena para no enturbiar el paquete económico con el tema de la Junta de Caminos, permitió que fluyera sin mayores contratiempos la aprobación de más deuda para el estado, contenida en la Ley de Ingresos del Estado que fue votada a favor por todas las fuerzas políticas salvo la guinda.

La oferta para una sesión a principios de enero no tiene perspectivas para concretarse, aunque de hacerlo es previsible que de llegar el asunto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta lo rechace por haber excedido el plazo ya dos semanas.

Morena pretende argumentar que aún se está en tiempo para la promoción de la Controversia Constitucional, a partir de un conteo de días hábiles e inhábiles y los criterios que ha establecido la Corte sobre el mismo.

Sin embargo en el caso de la presentación de las controversias y acciones de inconstitucionalidad no son días hábiles sino naturales lo que establece la ley, por lo que los razonamientos morenistas no serían aplicables en este caso.

El artículo 105 de la Constitución General de la República Establece es claro al establecer en su fracción segunda, que las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, “dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma”.

Cabe recordar que el Ejecutivo publicó el decreto administrativo de extinción de la Junta el día 25 de noviembre, por lo que legalmente el plazo para la promoción de la controversia habría concluido.

Ya sea por una mala interpretación de la norma, o por un acuerdo político privado, lo cierto es que los legisladores de Morena esperaron hasta el 18 de diciembre –23 días después de la publicación hecha por el Ejecutivo- para turnar a la presidencia de la Junta de Coordinación Política la solicitud de que se incluyera en una sesión la propuesta de acuerdo para la promoción del juicio político.

De hecho, a la presidencia de la Mesa Directiva la solicitud de Morena llegó después del 20 de diciembre, a unos cuantos días de que venciera el plazo para presentarlo ante la Corte.

