Muertes de Covid podrían ser más de las reportadas: López Gatell

Ciudad de México.- Las muertes causada por el Coronavirus Covid-19 podrían ser más de las que se han reportado ante el sistema de salud mexicano, dio a conocer el sub secretario de salud, Hugo López Gatell.

En rueda de prensa señaló que hay algunos pacientes que, debido a su condición de salud y el miedo a contagiarse de Covid en ningún momento salieron a buscar atención médica, por lo que murieron en casa sin ser diagnosticados.

En este sentido, insistió en que la secretaría de salud está reuniendo los datos de defunciones durante el periodo de contingencia epidemiológica, para detectar cuáles muertes podrían ser causadas por Coronavirus, pese a que no se haya contabilizado como tal, como es el caso de las neumonías atípicas.

Una vez que se tengan estos datos, se estaría en condiciones de determinar un número real de fallecidos a causa de la enfermedad.

“Hemos ocupado el término inconmensurable, que significa que algo no se puede medir, y no porque no se quiera, no, sino porque no es útil identificar cada uno de los casos. Llegará el momento en que a través de otros métodos, de pruebas serológicas, por ejemplo, sabremos el tamaño de la epidemia en México y todo el mundo”.

Refirió que de momento es más importante poder frenar del todo la pandemia para una vez logrado esto, poder generar estadísticas del total de contagios y muertos.

Tu opinión es importante:

comentarios