“Es mi mujer, no me puedo creer que por darle dos patadas me vayáis a detener”; arrestan a hombre en España tras agredir a su pareja

La mujer le contó a la policía que no era la primera vez que su pareja la agredía de la misma forma, sin embargo, no había hecho denuncias al respecto.

Un hombre de 44 años de edad fue detenido en España por agredir a su esposa en vía pública, así lo denunciaron varios testigo que buscaron ayudar a la mujer y explicaron lo sucedido a la policía.

En el momento en que la policía procedía a arrestar al hombre, éste les reclamó: “Es mi mujer, no me puedo creer que por darle dos patadas me vayaís a detener”.

La mujer agredida le dijo a uno de los agentes que su pareja y ella habían ido a comer a casa de unos amigos, y luego de retirarse el hombre le comenzó a golpear la cabeza y darle patadas. De acuerdo con los testigos el hombre agarró a la mujer de los brazos y la lanzó contra las rejas de un bar.

Durante el ataque varios de los transeuntes intentaron auxiliar a la víctima al interponerse entre ellos para evitar que continuara la agresión, mientras otros llamaron a las autoridades y les ofrecieron versiones de los hechos que resultaron coincidentes.

De igual forma la mujer le informó a la policía que no era la primera vez que su pareja la agredía de la misma forma, sin embargo, no había hecho denuncias al respecto.

Tu opinión es importante:

comentarios