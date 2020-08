Mujeres bordan historias en cubrebocas para afrontar crisis por Covid-19

Pátzcuaro, Michoacán.- Desde hace más de tres décadas, Bertha Servín Barriga, oriunda del municipio indígena de Tzintzuntzan, lucha por rescatar la cultura purépecha a través del bordado de historias en artículos hechos de manta.

Su arte, asegura, tiene origen en la época de la conquista, cuando Vasco de Quiroga, primer obispo de Michoacán, enseñó a los indígenas de la región Lacustre a realizar diversos oficios.

En el caso de los habitantes de Pátzcuaro y sus alrededores, explica la mujer, aprendieron a elaborar mantas para su vestimenta y a decorarlas con bordados.

La tradición se mantuvo vigente dentro de las familias purépechas, pero en 1986, la señora Bertha comenzó a comercializar las prendas bordadas.

Así es como surgieron las artesanías que han dado la vuelta al mundo, a través del turismo internacional que llega a la ciudad de Pátzcuaro.

“Las mantas son típicas de aquí de Pátzcuaro, sólo aquí se hace muy tradicional en los telares rústicos. Y le digo que (lo que bordamos) son danzas, historias y tradiciones. Las historias pues son purépechas y las danzas son de aquí de la región lacustre”, explica la señora Bertha.

Elaborar algunas de estas piezas, puede prolongarse hasta por un año, debido a la minuciosidad de los coloridos bordados que recrean pasajes de la vida purépecha, como es la Noche de Muertos, la ‘boda ranchera’, los pescadores del Lago de Pátzcuaro, la Isla de Janitizio, y en general, las actividades cotidianas de las familias indígenas.

Sin embargo, la ausencia de visitantes nacionales y extranjeros debido a la contingencia sanitaria por el coronavirus, obligó a Bertha y a las 44 mujeres que hoy conforman la cooperativa de artesanas “Bordados Santa Cruz”, a idear nuevas formas de afrontar la dificultad, y así comenzaron a elaborar cubrebocas bordados con historias purépechas.

“Es lo que nos ha sacado adelante, porque realmente hay personas que les gusta una historia a otras personas otra y ya se motivan, los ven y se motivan y dicen pues yo me llevo uno, yo me llevo dos, o yo me llevo cinco, a según el bolsillo, pero sí, sí nos ha sacado adelante gracias a Dios y pues tenemos que ir nosotros capacitándonos en lo que la vida nos vaya, los golpes que nos vaya dando, mientras no nos enfermemos vamos a seguir adelante”, asegura.

La venta de los cubrebocas artesanales bordados, ha reactivado el comercio de esta cooperativa de artesanas, pues incluso algunos turistas acuden especialmente por este artículo vital para afrontar la pandemia por el Covid-19.

“Están muy bonitos porque se cuentan muchas historias y están bien hechecitos. Este me dijeron que es el Lago de Pátzcuaro y la Isla de Janitzio y éste, es una casa con un niño que se está bañando”, cuenta Jacqueline, una turista que arribó a Pátzcuaro para adquirir los cubrebocas artesanales.

De esta manera, las mujeres bordadoras de historias de Tzintzuntzan, afrontan la crisis económica, rescatan una tradición indígena purépecha, y promueven el uso del cubrebocas para evitar que la pandemia se expanda.

Cada pieza tiene un costo de 200 pesos y puede adquirirse en la Casa de los 11 patios, ubicada en el centro de la ciudad de Pátzcuaro.

