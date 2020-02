Mujeres si son capaces de ganarle a un hombre en elecciones: Saucedo

Morelia, Michoacán.- Las mujeres si son capaces de ganarle a un hombre en una contienda electoral, consideró Araceli Saucedo Reyes, coordinadora parlamentaria del PRD quien, difiere de la posibilidad de que se establezcan distritos de género para los procesos electorales en Michoacán.

Cabe apuntar que el PAN a través de su dirigente estatal, Oscar Escobar Ledesma visualiza proponer una reforma de ley para crear distritos electorales de género de manera que en solo haya competencia electoral de mujeres contra mujeres, y hombres contra hombres, esto por considerar que las mujeres tienen pocas probabilidades de ganarle a un hombre en una contienda mixta.

Sobre el particular, Saucedo Reyes apuntó que en su momento habrá de revisarse el asunto, pero rechazó la idea de que no existan condiciones para que una candidata le gane a un candidato, esto a partir de su propia experiencia como diputada de mayoría relativa que en su momento compitió contra hombres.

Desde la perspectiva de Saucedo el problema radica más que nada al interior de los partidos políticos para garantizar la paridad en las candidaturas, “en el caso del PRD no tenemos ese problema porque siempre se ha pugnado por el tema de la equidad y la participación de la mujer”.

La generación de normas que obligan a la paridad en los partidos al momento de definir sus candidaturas, a decir de la legisladora ha permitido que la presencia de las mujeres se vaya incrementando en los cargos de representación popular, situación que considera seguirá al alza en los futuros procesos.

