El mundo está llegando a la mitad de la primera ola de contagios, podría haber más: OMS

Ciudad de México.- El mundo se encuentra justamente en la mitad de la primer ola de contagios de Coronavirus Covid-19, por lo que no se descarta que podría haber una segundo ola global, o incluso más, dio a conocer el director ejecutivo para Emergencias Sanitarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Michael Ryan.

Al respecto señaló que ante esta circunstancia es indispensable no bajar la guardia respecto a las medidas de distanciamiento social y no pretender que no pasa nada, pues una confianza excesiva podría empeorar las cosas.

“No podemos concluir que si las infecciones están a la baja, seguirán esa tendencia y tendremos varios meses para prepararnos para una nueva ola. Bien podemos ver un segundo pico en esta misma ola, como ha ocurrido en otras pandemias, por ejemplo la gripe española de 1919”, advirtió.

Cabe señalar que hoy por hoy el epicentro de la pandemia continúa siendo Estados Unidos, con más de un millón 657 mil contagios y 98 mil muertos.

