Municipios de la esperanza en Guerrero no regresarán a actividades este lunes: Astudillo

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, informó que ningún municipio de la esperanza de la entidad regresará a sus actividades hoy, pese a que el gobierno federal había anunciado esta medida para llevar poco a poco el fin del confinamiento nacional.

Agregó que la pandemia no se terminará por decreto, por lo que aseguró que no serviría de nada lo que las autoridades sanitarias realicen mientras la ciudadanía no lleve a cabo las medidas planteadas y sigan en las calles y los mercados como si nada.

De los 12 municipios “de la esperanza” Cuajinicuilapa y Ometepec tienen vecindad con Oaxaca, por lo que informó en una transmisión por Facebook que el viernes pasado habló con los alcaldes, a quienes les dijo que este lunes no será el regreso a clases y tampoco reanudarán las actividades esenciales.

“Vamos a permanecer en todo Guerrero igual, como estamos, hasta el 1 de junio. De qué sirve que estemos preparando los hospitales, viendo qué hace falta, ver cómo ayudamos o ver cómo armamos otro hospital, si la colaboración de la sociedad es mínima”.

De igual forma indicó que ha observado un relajamiento notable en las principales ciudades, ya que hay más gente en las calles, en los negocios, comprando, lo cual no ayuda.

Destacó que es importante que en los lugares donde hay más población como Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Taxco o Tlalpa, bajen su movilidad.

“Esta pandemia no se va a resolver por decreto. Se va a resolver porque cada quien ponga parte de lo que nos corresponde. Si solamente el Gobierno va a hacer cosas, pues entonces el Gobierno se va a quedar con una gran impotencia y no va a ser capaz de resolver todo lo que se tiene que resolver, porque estamos frente a un asunto que tiene que ver con una enfermedad que para enfrentarla, por principio, hay que evitar el contagio y lo que se debe hacer es quedarse, guardarse con la familia, cuidar a los adultos mayores”.

Explicó que todos han puesto de su parte aunque en diferentes formas y posibilidades dependiendo de su capacidad para obtener recursos de diferentes formas, por lo que pidió hacer un último esfuerzo al primero de junio.

Agregó que el Subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, mencionó que el 22 de mayo se estaría observando la línea ascendente, especialmente en Acapulco, pueda doblarse, por lo que Astudillo dijo que si se logra en Acapulco, que es el lugar más poblado del estado, se puede lograr en otras partes.

“este es un asunto que no se va a terminar por decreto, ni porque pensemos que hay que acostumbrarnos a ver cómo las personas se contagian o ver cómo mueren vecinos, paisanos o familiares. Esto se va a resolver poniendo cada quien de su parte, por favor, es un asunto muy serio, quédense en casa”.

