Necesario que pacientes recuperados de Covid-19 tengan rehabilitación pulmonar: IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dijo que es vital el brindar rehabilitación pulmonar a los pacientes que se han recuperado de Covid-19, ya que de no hacerlo podrían sufrir un daño severo.

El neumonólogo Juan Mauel Márquez Chávez, del Hospital Feneral de Zona, No. 27, “Dr. Alfredo Badallo García”, dijo que durante el contagio y dependiendo de su gravedad, se pueden perder entre 10 y 15 kilos.

Esta perdida de masa muscular entre mayor sea, la afectación al diafragma será peor por lo que posiblemente se requiera oxígeno suplementario hasta por seis meses más.

Indicó que es importante que se de un seguimiento médico a los pacientes que se den de alta, ya que, a pesar de que se recuperaron de la enfermedad presentan un proceso inflamatorio latente.

“Deben ser vistos por el servicio de neumología para dar un tratamiento específico, en este caso esteroides a dosis ajustada, si no se va a presentar mayor deterioro funcional y fibrosis. Entonces es un buen momento para que la gente se dé cuenta que no sólo es el Covid-19 como tal, sino hay que empezar a ver las posibles complicaciones y tener un tratamiento más precoz para que la fibrosis no perdure”.