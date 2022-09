Necesario revisar el caso de Baltazar Gaona al interior del PT: Reyes Galindo

Al interior del Partido del Trabajo la agenda personal de su diputado Baltazar Gaona García contraria al ejercicio de derechos de las mujeres, es un asunto que debe revisarse por las instancias partidistas, las que hasta el momento no se han pronunciado al respecto.

Cuestionado sobre el caso Baltazar Gaona, el coordinador parlamentario del PT, Reyes Galindo Pedraza dice coincidir en que se tenga que revisar y se vaya a los estatutos petistas para ver qué establecen éstos, “que se revise el caso de él y el de todos que nos despeguemos o nos alejemos de la ruta ideológica del partido del Trabajo”.

-Pareciera que usted lo protege para no perder fuerza al interior de la Junta de Coordinación Política del Congreso…

“No, la agenda personal que tiene Baltazar Gahona, por supuesto que no es la agenda del grupo parlamentario, mucho menos la agenda del Partido del Trabajo o de la 4T. Ha sido un tema por supuesto cuestionado, debatido, señalado, nosotros hemos dicho que la ideología del Partido del Trabajo y por tanto de sus diputados tendría y debería ser la de pro derechos, y en esta ruta pro derechos tendríamos que abonar a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.

“Pero además ahí no sólo el PT sino todos la tenemos muy facilita, la Suprema Corte ha resuelto y ha dado luz a los Congresos de los Estados para que legislemos en determinada forma en materia del derecho o no de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, sobre sus derechos sexuales y reproductivos. El PT, como grupo parlamentario y como partido seguirá esa ruta”.

-¿Entonces sus diputados pueden hacer lo que les venga en gana más allá de la ruta petista?

“No, insisto, no es la idea, por eso son las reuniones previas, por eso son las reuniones con las dirigencias y bueno, el que un compañero o algunos compañeros tomen estas determinaciones, pues salen de la ruta que tenemos en el PT; lo ha dicho el dirigente, habrá que analizar la conducta desde la instancia partidista, es quien los estatutos nos marcan que revisan y califican si la conducta amerita de algún tipo de sanción en su caso”.